Por Redacción

Palmillas, Tamaulipas.- En un esfuerzo por fortalecer la coordinación institucional y ampliar el acceso a la justicia en las distintas regiones del estado, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET) participó en la firma de un Convenio de Colaboración con municipios de la región del altiplano, con el propósito de acercar los servicios de asesoría y representación jurídica gratuita a la población.

Roxana Guerrero Galván, directora general del IDPET, participó como testigo de honor acompañando a la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, Tania Gisela Contreras López, en este acto que formaliza la cooperación institucional con los gobiernos municipales de Jaumave, Palmillas, Bustamante y Miquihuana.

El acuerdo establece mecanismos de coordinación que permitirán brindar asesoría jurídica y representación legal a personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo la presencia de la defensoría pública en una de las regiones más apartadas de la entidad.

Estas acciones se alinean con la visión humanista del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, quien ha instruido impulsar políticas públicas orientadas a garantizar la protección de los derechos humanos y asegurar que ninguna persona quede sin acceso a una defensa adecuada ante la ley.

Durante el evento se destacó que la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, a través del IDPET, así como la participación de los ayuntamientos de la región, permitirá consolidar una defensoría pública más cercana, profesional y eficiente, superando las barreras geográficas que históricamente han limitado el acceso a la justicia.

“En Tamaulipas impulsamos una defensoría pública itinerante, profesional y comprometida. Este convenio nos permite estar más cerca de la ciudadanía del Altiplano y reafirma nuestro compromiso de trabajar por una justicia equitativa para todas y todos los tamaulipecos”, expresó Guerrero Galván.

Guerrero Galván dijo que con la implementación de este convenio, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas fortalece su labor institucional, garantizando que los habitantes de Jaumave, Palmillas, Bustamante y Miquihuana cuenten con el respaldo de defensores y asesores públicos capacitados para enfrentar los retos del sistema de justicia con ética, profesionalismo y vocación de servicio.