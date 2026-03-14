Por Redacción

Ciudad Victoria Tamaulipas. – La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que el titular, Jesús Eduardo Govea Orozco, sostuvo una reunión de trabajo con Maximilian Murck, Oficial coordinador del Programa de Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México (UNFPA).

Dicha reunión tuvo como fin refrendar el compromiso institucional en la atención de los delitos relacionados con las personas desaparecidas y la identificación de las personas fallecidas en calidad de desconocidas, así como continuar contribuyendo de manera conjunta en el fortalecimiento de las capacidades institucionales y los servicios periciales.

Considerando que la Identificación Humana es un tema complejo, la cooperación de las instituciones resulta de vital importancia para afrontar múltiples factores que van desde aspectos psicosociales, hasta técnicas forenses especializadas que requieren la colaboración de diversos actores.

Por lo tanto y con la finalidad de atender dichas problemáticas, ambas instancias llegaron a diversos acuerdos que con toda certeza servirán para articular esfuerzos entre todas las áreas involucradas de la fiscalía y dar respuesta más efectiva a los reclamos de las familias de las personas desaparecidas en la entidad, refirió la FGJET.