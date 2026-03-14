Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante las últimas dos semanas, el Fiscal General de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, ha sostenido diversas reuniones con colectivos de familiares de personas desaparecidas en la entidad, con la finalidad de escuchar sus peticiones y elaborar un diagnóstico integral que permita atender la problemática de manera adecuada.

En dichas reuniones se estableció la necesidad de fortalecer las áreas que operan las acciones de búsqueda e investigación, incrementar la plantilla de personal y fortalecer los servicios periciales, además impulsar la coordinación con todas las instituciones policiales y crear lineamientos de trabajo que eficienticen las acciones y políticas públicas encaminadas a localizar a las personas desaparecidas e identificar a las personas fallecidas en calidad de desconocido.

Estas acciones tienen como finalidad refrendar el compromiso institucional de atender a las víctimas y familiares de personas desaparecidas y garantizar los derechos humanos que las leyes les confieren como la verdad y la justicia, refirió la dependencia.