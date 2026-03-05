Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la gestión sostenible de los recursos marinos y costeros del estado, el subsecretario de Pesca y Acuacultura, Jorge Montagner Mendoza, en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, sostuvo una reunión de trabajo con personal del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, en la que se presentó la Tarjeta de Reporte de la Región Costero-Marina del estado de Tamaulipas.

Durante el encuentro se expusieron los aspectos más relevantes de este proyecto, que tiene como finalidad evaluar y comunicar el estado de los ecosistemas costeros y marinos, así como apoyar la toma de decisiones para su conservación y aprovechamiento responsable.

En la reunión también se intercambió información técnica entre especialistas y autoridades estatales, además de explicarse el funcionamiento y la utilidad de esta herramienta informativa, la cual integra indicadores ambientales, sociales y económicos relacionados con la zona costera.

Asimismo, Montagner Mendoza destacó la participación activa del Gobierno del Estado en la aportación y recopilación de datos que alimentan esta plataforma, lo que permite contar con información actualizada y confiable sobre la situación de los ecosistemas marinos y costeros de Tamaulipas.

La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura refrenda su compromiso de fortalecer la coordinación interinstitucional con centros de investigación y organismos especializados, a fin de impulsar estrategias que contribuyan al manejo sostenible de los recursos costeros y marinos del estado.