Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En la reunión de trabajo “Presidentas y Presidentes Municipales: Integración y Coordinación de la Obra Pública 2026”, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya junto a parte de su gabinete estatal, se garantizó inversión en infraestructura para los 43 municipios de Tamaulipas, fortaleciendo así la coordinación y el desarrollo regional en la entidad.

El titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), Pedro Cepeda Anaya informó durante el encuentro el avance de proyectos estratégicos y los trabajos realizados en cada municipio para dar seguimiento a las acciones que se desarrollan en cada región.

“Así como se logró llevar obra pública a todo el estado en el 2025, este año por indicaciones del gobernador, estamos llevando a cabo proyectos con el mismo objetivo, buscando ser ejemplo nacional en ejecución de obra que cumpla con la modernización y también con la mejor calidad de vida para la población”, expresó el Secretario.

Cepeda Anaya reiteró lo mencionado por el líder del Ejecutivo Estatal en cuanto al respaldo para continuar ejerciendo obra pública humanista en los 43 municipios, donde a la fecha se ha invertido una cifra histórica superior a los 21 mil millones de pesos.

Agregó que, se estará dejando un legado administrativo con impulso al crecimiento y desarrollo de visión humanista, asimismo, destacó el manejo honesto y transparente de los recursos públicos.