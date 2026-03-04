Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Más de 45 mil personas buscadoras de trabajo fueron atendidas en Tamaulipas durante 2025 y este primer bimestre de 2026, como parte de las estrategias de vinculación laboral impulsadas en la entidad, alcanzando el 100 por ciento de la meta programada y logrando más de 13 mil colocaciones efectivas a través del Programa de Apoyo al Empleo.

Así lo informó Luis Gerardo Illoldi Reyes, secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, quien señaló que las acciones implementadas mediante el Servicio Nacional de Empleo de Tamaulipas, permitieron fortalecer la intermediación entre empleadores y buscadores de trabajo, así como ampliar los mecanismos de atención a grupos vulnerables, capacitación y movilidad laboral, consolidando un modelo integral que impulsa la formalidad y la generación de fuentes de trabajo dignas.

En este contexto, destacó la importancia de articular programas como Intermediación Laboral, Movilidad Laboral y Tamaulipas Emplea para garantizar mayores oportunidades de inserción laboral y elevar la empleabilidad en todas las regiones del estado.

Illoldi Reyes dijo que en el rubro de Intermediación Laboral se alcanzó el 100 por ciento de las atenciones programadas y un 88 por ciento en colocaciones, sobresaliendo la Bolsa de Trabajo, el Portal del Empleo y las Ferias de Empleo como mecanismos efectivos para acercar vacantes formales a la población.

Por su parte, el programa de Movilidad Laboral superó metas en atención y colocación, tanto en esquemas internos como en movilidad agrícola y no agrícola hacia México, Canadá y Estados Unidos, asegurando procesos legales, seguros y con pleno respeto a los derechos laborales.

En materia de capacitación y equipamiento productivo, los subprogramas Tamaulipas Capacita y Tamaulipas Equipa fortalecieron competencias laborales y respaldaron iniciativas productivas, ampliando alternativas de ingreso para quienes buscan incorporarse o reincorporarse al mercado laboral.

Precisó que los resultados impactaron directamente en los indicadores económicos. La tasa de desocupación disminuyó de 3.0 por ciento en el cuarto trimestre de 2024 a 2.6 por ciento en el mismo periodo de 2025. Además, la entidad se posicionó en el lugar 11 a nivel nacional en generación de empleos formales registrados ante el IMSS, con una aportación del 3.0 por ciento en enero de 2026.

Los sectores de transformación, comercio y servicios para empresas concentran el 72 por ciento de la generación de empleo, mientras que Reynosa destaca como la región con mayor dinamismo laboral al concentrar el 35.3 por ciento de los nuevos empleos. En contraste, la región de Mante registra el menor porcentaje con 3.1 por ciento.

Illoldi Reyes puntualizó que Tamaulipas también se ubica en la séptima posición nacional en promedio salarial, con un ingreso mensual de 20 mil 642.40 pesos, consolidándose entre las entidades con mejores remuneraciones del país.

Con estos avances, -dijo- se fortalecen las políticas públicas orientadas a la inclusión y la formalidad laboral, en concordancia con el gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, cuyo compromiso es generar bienestar y mayores oportunidades para las y los tamaulipecos.