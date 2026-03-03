Por Redacción

Ciudad de México.- En acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad se llevaron a cabo detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en: Tamaulipas, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora y Zacatecas

En Baja California, elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal detuvieron a tres personas, les aseguraron tres armas largas, dos armas cortas, cinco cargadores, 63 cartuchos, diversas dosis de droga y tres vehículos con reporte de robo

En Guanajuato, elementos de GN y Fiscalía Estatal catearon tres inmuebles, detuvieron a seis personas, les aseguraron armas, cargadores, cartuchos, dosis de metanfetamina y cocaína, 15 kilos de marihuana. El costo de la droga asegurada es de 6.8 millones de pesos

En Michoacán, elementos del Ejército Mexicano localizaron dos vehículos con reporte de robo, aseguraron 160 litros de metanfetamina y 26.7 kilos de marihuana. El costo de la droga asegurada es de 40 millones de pesos

En Quintana Roo, elementos del Ejército Mexicano, Semar y Policía Municipal aseguraron 31 kilos de cocaína. El costo de la droga asegurada es de 6.4 millones de pesos

El Gabinete de Seguridad informa los eventos relevantes del 27 y 28 de febrero, y 01 de marzo de 2026, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, que contempla cuatro ejes de acción: Atención a las causas; Consolidación de la Guardia Nacional; Fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y Coordinación con las entidades federativas.

TAMAULIPAS:

En Nuevo Laredo, elementos de GN, Ejército Mexicano y FGR detuvieron a cinco personas, les aseguraron una ametralladora, tres armas largas, tres armas cortas, un paquete con marihuana, cartuchos, 12 cargadores, tres equipos de radiocomunicación, dos máquinas contadoras de billetes, seis equipos de cómputo y tres vehículos.

BAJA CALIFORNIA:

-En Tijuana, Tecate y San Quintín, elementos del Ejército Mexicano y Policía Municipal detuvieron a tres personas, aseguraron tres amas largas, dos armas cortas, cinco cargadores, 63 cartuchos, diversas dosis de droga y tres vehículos con reporte de robo.

BAJA CALIFORNIA SUR

-En Los Cabos, en la colonia Mariano Matamoros, elementos de Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía y Policía Estatal, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron dos vehículos, 21 bultos y 60 envoltorios de marihuana con un peso aproximado de 241 kilos, 130 envoltorios de metanfetaminas, tres armas largas, dos cargadores, 42 cartuchos, tres chalecos tácticos, cuatro placas balísticas, 23 ponchallantas y dinero en efectivo.

CAMPECHE:

-En Escárcega, elementos de Guardia Nacional (GN), Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal detuvieron a siete personas, aseguraron tres armas cortas, tres cargadores, 27 cartuchos, una motocicleta y un vehículo.

CHIAPAS:

-En San Cristóbal de las Casas, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon un inmueble, detuvieron a seis personas, aseguraron cuatro armas largas, dos armas cortas, cargadores, 112 cartuchos, diversas dosis de droga y un vehículo.

CIUDAD DE MÉXICO:

-En la alcaldía Venustiano Carranza, derivado de los mecanismos de coordinación internacional, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad Protección Ciudadana (SSPC) e INTERPOL recibieron en extradición a una persona procedente de España, que cuenta con una orden de aprehensión por el delito de fraude específico, fue puesto a disposición ante autoridad judicial en el Estado de Puebla.

-En la alcaldía Venustiano Carranza, elementos de Semar y Aduanas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) detuvieron a una persona de nacionalidad extranjera, le aseguraron 10 termos con mercurio en su interior.

COAHUILA:

-En Acuña, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía Estatal, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble, aseguraron 5.8 kilos de metanfetamina.

El costo de la droga asegurada es de 1.4 millones de pesos.

-En Piedras Negras, elementos de FGR y SSPC aseguraron 27,860 pastillas de fentanilo y un vehículo.

GUANAJUATO:

-En Irapuato, elementos de GN y Fiscalía Estatal catearon tres inmuebles, detuvieron a seis personas, aseguraron un arma larga, un arma corta, dos cargadores, 32 cartuchos, 25,171 dosis de metanfetamina, 1,667 dosis de cocaína, 1,169 dosis de marihuana y 15 kilos de marihuana.

El costo de la droga asegurada es de 6.8 millones de pesos.

HIDALGO:

-En Tula, elementos de GN, Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a cuatro personas, les aseguraron tres armas cortas, ocho cargadores, 63 cartuchos, diversas dosis de droga, un equipo de radiocomunicación y un vehículo con reporte de robo.

JALISCO:

-En Tapalpa, elementos de FGR, SSPC, Ejército Mexicano y GN catearon seis inmuebles, aseguraron 18 cartuchos, 55 casquillos y tres vehículos.

MICHOACÁN:

-En Turicato, elementos del Ejército Mexicano, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron dos vehículos con reporte de robo, 160 litros de metanfetamina y 26.7 kilos de marihuana.

El costo de la droga asegurada es de 40 millones de pesos.

NUEVO LEÓN Y PUEBLA:

-Elementos de FGR, SSPC, Ejercito Mexicano, Semar y GN cumplimentaron tres órdenes de aprehensión en contra de tres personas, por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones ante la autoridad.

OAXACA:

-En Santa Cruz Xoxocotlán, elementos de Semar y Policía Estatal detuvieron a cinco personas, les aseguraron cuatro armas cortas, cuatro cargadores, 38 cartuchos, dos vehículos y 574 mil pesos.

QUERÉTARO:

-En Humilpan y Querétaro, elementos de FGR, GN, Ejército Mexicano, Policía Estatal y Municipal catearon un inmueble y cumplimentaron una orden de aprehensión, detuvieron a cuatro personas, aseguraron cuatro armas largas, tres armas cortas, dos cargadores, 698 cartuchos y un vehículo.

-En Querétaro, elementos de FGR y SSPC cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de una persona, por el delito de defraudación fiscal equiparada.

QUINTANA ROO:

-En Benito Juárez, en las inmediaciones de la zona hotelera, elementos del Ejército Mexicano, Semar y Policía Municipal, al realizar recorridos de seguridad, aseguraron 31 kilos de cocaína sobre la costa.

El costo de la droga asegurada es de 6.4 millones de pesos.

SINALOA:

-En Cruz de Elota, elementos del Ejército Mexicano y Policía Estatal detuvieron a 13 personas, aseguraron un fusil Barrett, dos ametralladoras, 15 armas largas, 49 cargadores, 1,440 cartuchos, 98 artefactos explosivos improvisados, ocho chalecos tácticos, una cuatrimoto, así como cuatro vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal y dos racers, todos con reporte de robo.

-En Escuinapa, en el poblado Rincón Verde, elementos del Ejército Mexicano liberaron a una persona privada de su libertad, detuvieron a cinco sujetos, les aseguraron cuatro armas largas, 40 cargadores y cartuchos.

-En Culiacán, en el Libramiento Culiacán, elementos de la SSPC detuvieron una persona, le aseguraron siete armas largas, 15 cargadores y un vehículo.

-En Culiacán, en la localidad El Salado, elementos de GN aseguraron un vehículo, tres armas largas, 13 cargadores, 477 cartuchos y diversas dosis de droga.

SONORA:

-En San Luis Río Colorado, elementos de GN, Ejército Mexicano y FGR detuvieron a una persona dedicada al acopio y trasiego de droga sintética, aseguraron un arma larga, un cargador, 32 cartuchos y dosis de metanfetamina.

-En Caborca, elementos de FGR y SSPC catearon un inmueble, detuvieron a dos personas, les aseguraron 5.6 kilos de cocaína, tres celulares, herramientas y un vehículo.

ZACATECAS:

-En Nochistlán de Mejía, elementos de GN, Ejército Mexicano, Fiscalía y Policía Estatal catearon siete inmuebles, detuvieron a 15 personas, entre ellos un menor de edad, aseguraron tres armas largas, cuatro armas cortas, 433 cartuchos, cuatro vehículos, una motocicleta, 326 dosis de metanfetamina, 271 dosis de marihuana, un chaleco táctico y una tableta electrónica.

EN TRABAJOS CONTRA LA PRODUCCIÓN Y TRÁFICO DE DROGAS

-En Tamazula, en el poblado La Galancita, Durango, elementos de Semar localizaron e inhabilitaron dos laboratorios clandestinos para la elaboración de drogas sintéticas, aseguraron 200 kilos de metanfetaminas, 6,950 litros de precursores y 3,960 kilos de sustancias químicas, tres reactores de diversas capacidades, un destilador, dos condensadores y material diverso.

Con este aseguramiento se estima una afectación económica a la delincuencia organizada superior a los 21 millones de pesos.