Por Redacción

Ciudad de México, México.- En México se impulsan políticas públicas orientadas a crear un entorno alimentario más saludable para niñas, niños y adolescentes, informó la Jefa del Departamento de Nutrición Materna, del Niño y del Adolescente en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS) del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Mishel Unar Munguía.

Durante su ponencia “Estrategias de prevención e impacto del costo de la obesidad infantil”, la especialista destacó que la Secretaría de Salud ha implementado diversas acciones para combatir la obesidad y el sobrepeso infantil y adolescente, entre ellas:

La Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible.

Las nuevas Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la población mexicana.

La Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia (ENAPI) y la Estrategia de Desaceleración del Sobrepeso y la Obesidad en México.

Lineamientos que restringen la venta de productos no saludables en escuelas.

La Estrategia Vive Saludable, Vive Feliz.

La especialista explicó que estas estrategias tienen un enfoque multisectorial que articula acciones en los ámbitos fiscal, comercial, educativo y de salud materno-infantil, con el objetivo de transformar los entornos en los que crecen niñas y niños y facilitar decisiones de vida más saludables desde los primeros años.

La evidencia indica que la prevención de la obesidad infantil no solo representa una inversión estratégica para mejorar la salud de la población, sino también una oportunidad para generar beneficios económicos sostenidos para el país. Su éxito dependerá del monitoreo constante de las políticas públicas implementadas.

Finalmente, destacó que niñas y niños con sobrepeso y obesidad enfrentan un mayor riesgo de desarrollar hipertensión, colesterol alto, diabetes tipo 2, asma y problemas articulares desde edades tempranas, además de una mayor vulnerabilidad a trastornos mentales como ansiedad, depresión, acoso y estigmatización por su peso.