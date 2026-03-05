Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tienen que para la Presidencia Municipal de Victoria en 2027 varios son los nombres que se mencionan para ser candidatos. Así tenemos que por el partido Morena se menciona a Oscar Narváez quien ha venido construyendo presencia y relaciones dentro del movimiento de la Cuarta Transformación.

Por parte del PAN aparece Arturo Soto Alemán, un perfil con trayectoria y experiencia en la política local, que sigue activo y participativo.

En lo que toca al partido naranja, Movimiento Ciudadano, el nombre de Juanjo Salazar tiene presencia tanto en colonias como en las redes sociales. Se trata de un elemento nuevo que precisa tener proyectos importantes para el desarrollo de Ciudad Victoria.

Dos.- Tras una intensa participación y con un sin fin de declaraciones donde acusa que es víctima de la transformación del Poder Judicial federal, el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca parece haber bajado el telón pues ya no ha aparecido haciendo declaraciones a la prensa y en sus redes sociales sobre lo que él llama «acoso» en su contra.

Ya luego que en los medios se han ventilado sus presuntas propiedades, del martes 3 en adelante la presencia del ex gobernador panista ya no parece estar en la agenda de los medios.

Tres.- La adecuada coordinación entre las instituciones de salud y el impulso que el gobernador doctor Américo Villarreal Anaya le ha dado al Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) visualiza es que hay una atención de manera oportuna de las emergencias médicas, lo que se traduce en una disminución de la mortalidad de pacientes, especialmente en lo referente al «código oro».

El secretario de Salud, doctor Vicente Joel Hernández Navarro, señaló que, a través del CRUM, en esta administración se adquirieron 16 ambulancias distribuidas de manera estratégica en diferentes municipios del estado y se responde de forma inmediata con la ambulancia área para las emergencias que se registran en zonas de acceso complicado.

“Estamos viviendo un modelo histórico de atención en los servicios médicos en nuestro país, como lo dijo el gobernador en su programa Diálogos con Américo, y Tamaulipas ocupa uno de los mejores lugares a nivel nacional en cuanto a los servicios de urgencias médicas, como ha sido la atención a la emergencia obstétrica, y para ello tenemos un sistema de salud que trabaja día con día para reforzarlo”, como lo mencionó el doctor Américo Villarreal. NOS VEMOS.

