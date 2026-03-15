Por Agencias

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.- Agentes estatales y municipales detuvieron en Huixtla a tres a hombres por los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud en el municipio de Huixtla, presuntamente integrantes del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG), informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

En un comunicado agregó que “durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social, se logró la detención de Huilver N, alias “El conejo”, Cristofer N y Avisai N, quienes manifestaron pertenecer al grupo delictivo denominado CJNG, además de que se encuentran vinculados con los homicidios ocurridos en semanas anteriores en el municipio de Huixtla”, situado en la costa del estado.

Explicó que “a los detenidos se les aseguraron dos armas cortas calibre 9 milímetros, una corta calibre .380 milímetros, tres cartuchos útiles, 36 envoltorios que en su interior contenían una sustancia granulada y cristalina con las características propias de la droga conocida como cristal, 18 envoltorios, que en su interior contenían una sustancia granulada y cristalina con las características físicas de la piedra, 16 envoltorios, que en su interior contiene una hierba verde, seca y olorosa con las características físicas de la marihuana; además de dos motocicletas marca Italika”.

Añadió que “por estos hallazgos, fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica”.

Precisó que en las acciones participaron agentes de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, Guardia Estatal Fronteriza, Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación Ministerial (AIIM) y de la FGE, y la Policía Municipal, quienes pusieron a disposición de las autoridades correspondientes a los tres hombres. (Elio Henríquez/La Jornada).