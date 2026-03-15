Por Redacción

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La vocería de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó en un breve comunicado que tras atender el reporte de una persona presuntamente privada de la libertad en la colonia Ampliación Libertad , de esta capital, se activaron de inmediato los protocolos establecidos y la coordinación interinstitucional entre las autoridades de seguridad e investigación.

La misma instancia corroboró que, un poco más tarde, “se logró la localización de la persona con vida, misma que fue trasladada ante las autoridades competentes para la realización de las diligencias correspondientes”.

Se agradece a la comunidad su colaboración con el aporte de información a las autoridades, circunstancia que contribuyó al desarrollo de esta acción. Las autoridades continúan con acciones en campo.