Por Agencias

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) coordinará con autoridades de Estados Unidos la «deportación controlada» de Bertha Olga Gómez Fong, esposa del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ya que ella es investigada en esa entidad por posibles desvíos de recursos públicos durante la administración encabezada por su cónyuge en el período 2010-2016.

Gómez Fong fue detenida el miércoles por autoridades migratorias de Estados Unidos, cuando pretendía ingresar a través de Texas.

En ese contexto, la FGR informó que la detención de la esposa de César Duarte «no obedece a alguna solicitud realizada por esta institución», sino a que no presentó documentos que acreditaran su estancia legal en aquel país, señalaron autoridades federales.

«No obstante, la FGR, a través de la Oficina de Interpol México, adscrita a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), una vez que ocurrió su aseguramiento, recibió una solicitud de la Fiscalía General del estado de Chihuahua, ya que esa autoridad ministerial cuenta con investigaciones abiertas en contra de la persona mencionada», refirió la fiscalía mexicana.

También señaló que «se mantiene en comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para llevar a cabo las gestiones correspondientes, a fin de llevar a cabo su deportación controlada», y sea puesta a disposición de las autoridades del estado de Chihuahua. (Gustavo Castillo García/La Jornada).