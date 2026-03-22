Por Redacción

Culiacán, Sinaloa.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo vinculación a proceso en contra de José «N», Edel «N», Daniel «N», Pablo «N», Marco «N» y José Antonio «N», por su posible participación en los delitos de portación de armas de fuego, posesión de armas, cartuchos y cargadores, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Como resultado de los trabajos de campo del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, y derivado de un enfrentamiento en la sindicatura de Jesús María, en Culiacán, Sinaloa, elementos de la Secretaría de Marina (Marina) llevaron a cabo la detención de nueve personas, a quienes les aseguraron dos granadas, nueve armas de fuego tipo fusil, dos tipo escopeta y una más tipo carabina; dos lanzagranadas, dos rifles, partes constructivas de arma de fuego (dos cañones), seis mil 37 cartuchos, 84 cargadores, 13 chalecos con placas balísticas, dos cascos, 120 ponchallantas y dos vehículos.

Por lo anterior, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Sinaloa, aportó los datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso referida, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en contra de José «N», Edel «N», Daniel «N», Pablo «N», Marco «N» y José Antonio «N», además de tres personas menores de edad, por los delitos mencionados. El juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

A las personas mencionadas en este comunicado se les presume inocentes, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente, refirió la FGR en el comunicado 150/26.