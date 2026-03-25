Por Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal aseguró armamento y presunta droga tras un operativo derivado de labores de vigilancia en Nuevo Laredo, luego de detectar un vehículo que circulaba de manera sospechosa.

Los agentes visualizaron un automóvil de la marca BMW sin placas, y al darles seguimiento los ocupantes del vehículo arrojaron ponchallantas, abandonando la unidad metros más adelante.

Al hacer una revisión al carro los agentes encontraron un arma corta, dos largas y dos bolsas con hierba con características de marihuana.

Todo lo asegurado en el lugar de los hechos fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público.