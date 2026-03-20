Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas ocupa el segundo lugar nacional en la aplicación de la vacuna contra el sarampión, dentro de la estrategia implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo e impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Adriana Marcela Hernández Campos, secretaria de Salud en Tamaulipas, informó que a la fecha y dentro de esta estrategia de vacunación, se han aplicado 351 mil 548 dosis, lo que permite mantener bajo control este padecimiento con cero casos de sarampión.

A 32 días que inició la estrategia nacional, establecida para aplicar en el estado 578 mil 857 dosis de vacunas en todo el Sector Salud, a este día se tiene un avance del 60.7 por ciento.

“En esta jornada, que dio inicio el 12 de febrero y tiene una duración de 70 días, con el apoyo del ejecutivo estatal se han aplicado 351 mil 548 dosis, lo que permite que en el estado sigamos sin casos de este padecimiento, solamente se han analizado 87 casos probables de los cuales han quedado descartados 84”, dijo.

El éxito de esta estrategia intensiva de vacunación, es que la población se ha concientizado sobre la importancia de la vacuna, y se observa que la busca de una forma dirigida, pero falta para llegar a la meta, y el objetivo es tener la mayor cantidad de población vacunada para que al momento de registrar un caso, contenerlo de manera más rápida, destacó.

La vacunación a tiempo permite tener a la población protegida, para que en el momento de registrar una persona positiva, adquiera anticuerpos y no se enferme, y en estos momentos se está vacunando mucho a la población objetivo y a la población que tenga rezago en sus dosis previas.

Dentro de esta estrategia se contempla la contención contra el sarampión que consiste que al momento de registrar un caso probable, se realiza el cerco epidemiológico para estudiar el caso y los contactos que tuvo el paciente, se da seguimiento y se realiza la toma de muestras para emitir el resultado en tiempo y forma.

Detalló que también se aplica el bloqueo vacunal, el cual se refiere a que se visita el domicilio del caso probable y se hace recorrido 25 cuadras a la redonda para revisar los esquemas de vacunación y buscar los contactos en el periodo de transmisión.