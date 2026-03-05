Por Agencias

Tampico, Tamaulipas.- La Secretaría de la Defensa Nacional formalizó la creación de la 8/a Zona Aérea Militar con sede en esta ciudad, como parte de la reorganización interna de la Fuerza Aérea Mexicana, ampliando su estructura operativa en el sur de Tamaulipas.

En ceremonia realizada en el cuartel ubicado junto al Aeropuerto Internacional de Tampico, rindió protesta como comandante el general de Ala Piloto Aviador de Estado Mayor, Jorge Cruz Carrillo González.

El acto fue presidido por el comandante de la Tercera Región Aérea Militar, general de Brigada Fuerza Aérea Piloto Aviador, Humberto Ibarra Laredo, de quien dependerá administrativa y operativamente la nueva jurisdicción.

Hasta ahora, las instalaciones operaban como Estación Aérea Militar Número 4. Con el cambio de categoría, se amplían atribuciones, organismos adscritos y responsabilidades en materia de resguardo del espacio aéreo y coordinación con autoridades civiles para el control de operaciones en la región.

La medida consolida la presencia operativa aérea en el sur del estado dentro del esquema nacional de seguridad y vigilancia territorial. (David Castellanos Terán/La Jornada).