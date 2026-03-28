Por Agencias

Ciudad de México. Personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) localizó, entrevistó y realizó revisiones médicas a los nueve navegantes de los veleros Friendship y Tiger Moth, que se reportaron como no localizados desde el pasado 23 de marzo, después de zarpar de costas de Quintana Roo con destino a Cuba, donde entregarán ayuda humanitaria a los habitantes de la isla.

Los veleros zarparon de Isla Mujeres, Quintana Roo, y la madrugada de este sábado «se logró su localización y establecimiento de comunicación con ambas tripulaciones», informó la Semar.

La búsqueda por parte de las Estaciones de Búsqueda y Rescate (Ensar) de la Semar inició al «no tener confirmación de su arribo en las fechas previstas, por lo que en estricto cumplimiento a los protocolos para la salvaguarda de la vida humana en la mar, se estableció una operación de búsqueda y rescate.

«Derivado de las operaciones de búsqueda aérea, este sábado, una aeronave tipo Persuader de la Armada de México logró avistar ambas embarcaciones a aproximadamente 80 millas náuticas al noroeste de Cuba (148 km), confirmando su identidad»

Los integrantes de la institución naval mexicana confirmaron que los tripulantes se encontraron en buen estado de salud.

Durante esta operación, la Semar «estableció coordinación interinstitucional e internacional con centros de rescate y autoridades marítimas y mantuvo monitoreo permanente de la derrota estimada y condiciones oceanográficas», hasta localizar ambas embarcaciones. (Gustavo Castillo García/La Jornada).