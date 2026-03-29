Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Pecuario y Forestal, informó la exitosa conclusión de la capacitación dirigida a médicos veterinarios que participan en el programa de manejo de caninos para la detección del gusano barrenador del ganado en Tamaulipas, acciones que fortalecerán las medidas de sanidad durante la movilización pecuaria en la entidad.

El titular de la dependencia estatal, Antonio Varela Flores, encabezó el recibimiento, donde informó que, tras 10 semanas de formación intensiva, las y los especialistas concluyeron satisfactoriamente su preparación en el Centro de Adiestramiento Canino (SEACAN) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), en la Ciudad de México.

Durante este periodo, los médicos veterinarios desarrollaron habilidades en el manejo de caninos, estableciendo un vínculo estrecho con los ejemplares, mismos que fueron entrenados para la identificación oportuna de casos de gusano barrenador y miasis en el ganado.

Por su parte, el médico veterinario Víctor Gutiérrez Rivas, encargado del Área de Movilización de Ganado en Tamaulipas, recibió oficialmente los binomios caninos, destacando la relevancia de contar con personal especializado para su adecuado manejo.

Los binomios están conformados por un pastor alemán llamado Ittay, de 3 años y medio, y una perra criolla de nombre Isis, de 2 años y 11 meses. Ambos ejemplares provienen de un albergue y cuentan con un potencial de servicio estimado de entre 8 y 10 años.

“Nos entregan dos caninos y tres médicos veterinarios especializados, lo cual es fundamental para fortalecer las revisiones en los puntos de movilización segura.

Los caninos contribuirán a detectar posibles casos de gusaneras y asegurar que el ganado que se moviliza en el estado cumpla con las condiciones sanitarias”, señaló.

Se informó que los binomios caninos serán asignados a los puntos con mayor flujo de ganado, donde apoyarán a los médicos veterinarios en las labores de inspección, con el objetivo de garantizar movilizaciones seguras y prevenir riesgos sanitarios.

Asimismo, se destacó que, gracias al recurso destinado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se logró cubrir el adiestramiento y la capacitación del personal. Una vez concluido este proceso, los médicos veterinarios serán integrados a la Secretaría de Desarrollo Rural para desempeñar sus funciones en Tamaulipas.

Por último, dijo que con estas acciones, el gobernador Américo Villarreal Anaya, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, reafirma su compromiso con la sanidad pecuaria, la protección del patrimonio ganadero y el fortalecimiento del sector rural.