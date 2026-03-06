Por Redacción

Tecámac, Estado de México.- Hoy, en Tecámac, Estado de México, el canciller Juan Ramón de la Fuente, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández y la gobernadora Delfina Gómez del estado de México, presentaron los centros LIBRE a más de 60 integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México, para que conozcan de primera mano esta iniciativa transversal para las mexicanas. LIBRE: programa de libertad, igualdad, bienestar, redes comunitarias y emancipación para todas las mujeres que ha impulsado la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La evidencia que se tiene es contundente: el papel formidable que tienen las mujeres al interior de los países y en el contexto internacional como constructoras de la paz es innegable. La ONU ha documentado en numerosas ocasiones que ahí, donde han habido mujeres que participan en los procesos de mediación, se han logrado acuerdos de paz más sólidos y más duraderos, porque a veces el gran reto no solo es alcanzar la paz sino mantener la paz. Y yo creo que este día internacional de las mujeres es una gran ocasión para hacer un llamado y hacernos la reflexión: es importante, si queremos alcanzar la paz, que les demos más espacios y más posibilidades de acción a las mujeres mediadoras”, destacó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En su oportunidad, la gobernadora Delfina Gómez del Estado de México, quien se refirió a su origen como maestra y al trabajo realizado en su entidad, destacó que los centros LIBRE son un espacio seguro donde se brinda la atención integral y profesional que transforma positivamente la vida de miles de mujeres

Usuarias y trabajadoras del Centro explicaron al cuerpo diplomático acreditado en México los diferentes programas que se desarrollan en el Centro, quienes dialogaron con ellas y escucharon sus testimonios directamente. Existen 678 Centros como el de Tecámac, que ya están funcionando en el territorio nacional

Por su parte, la secretaria Citlalli Hernández señaló que, en el marco constitucional con el que cuenta México para garantizar la igualdad sustantiva, los centros LIBRE son una de las políticas públicas más importantes en materia de género, pues las mexicanas también encuentran asesoría jurídica, psicológica y acompañamiento en casos de violencia, así como canalización a centros de justicia, además de talleres, capacitaciones y actividades deportivas.

En el evento, se firmó un convenio entre la Cancillería y la Secretaría de las Mujeres, que tiene por objetivo promover la igualdad sustantiva, dar seguimiento a compromisos internacionales, impulsar capacitación con perspectiva de género, fortalecer la política exterior feminista y la protección de los derechos de las mexicanas dentro y fuera del país. La gobernadora Delfina Gómez fungió como testigo de honor.