Por Redacción

Perth, Australia.- Este viernes, México amaneció con buenas noticias desde el otro lado del mundo: la ciclista Yareli Acevedo Mendoza conquistó la medalla de oro en la prueba de eliminación femenil durante la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista, organizada por la Unión Ciclista Internacional (UCI), que se celebra del 6 al 8 de marzo en Perth, Australia.

En el velódromo SpeedDome, inaugurado en 1989, la mexicana se impuso con una destacada actuación a la noruega Anita Yvonne Stenberg, quien obtuvo la medalla de plata, mientras que Sze Wing Lee de Hong Kong, se quedó con el tercer lugar.

La también campeona mundial continuará su participación en el certamen internacional este 7 de marzo, cuando compita en la prueba madison femenil junto a su compatriota Sofía Arreola Navarro.

Con este resultado, México se ubica en el cuarto lugar del medallero general, por debajo de los anfitriones de Australia, que lideran con dos oros, una plata y un bronce; seguidos de Alemania con dos oros y una plata, y China en el tercer sitio con un oro y un bronce.

La Copa del Mundo de Pista UCI celebra en Perth la primera ronda de la temporada; este evento sustituye a la Copa de Naciones de Pista UCI y marcará el inicio de las siguientes paradas del serial, que se realizarán en Hong Kong, China, del 17 al 19 de abril, y en Nilai, Malasia, del 24 al 26 de abril.

Este nuevo circuito internacional ofrece a los ciclistas la oportunidad de competir en distintos velódromos con miras al Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista UCI 2026, que se celebrará en Shanghái del 14 al 18 de octubre, así como rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El programa de competencia contempla todas las pruebas olímpicas de pista: keirin, sprint individual, sprint por equipos, madison, persecución por equipos y ómnium, además de la carrera de eliminación.