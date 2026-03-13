Por Redacción

Ciudad de México, México.- El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa un esfuerzo nacional de alfabetización con el apoyo de universidades e instituciones de Educación Superior para reducir el analfabetismo a un nivel de entre 3.8 y 3.5 por ciento al término del sexenio, lo que consolidará, de manera decisiva, la tarea iniciada hace 105 años para garantizar el derecho a la educación.

Durante la firma del Convenio de colaboración SEP–INEA–ANUIES, en el Salón Iberoamericano del edificio sede de la dependencia, el titular de la SEP subrayó que se pretende sumar a estudiantes universitarios a esta misión educativa mediante su servicio social. Indicó que la meta es llegar a 100 mil personas alfabetizadas al año, al promover que cada estudiante enseñe a leer y escribir al menos a una persona como parte de su formación profesional.

Afirmó que alfabetizar no solo significa enseñar letras, también implica aprender a pensar la realidad y nombrar el mundo, además de abrir oportunidades para que las personas puedan leer una indicación, comprender una receta médica, consultar información o acompañar a sus hijas e hijos en su educación. Destacó que este proceso representa un acto de justicia social y un elemento fundamental para fortalecer la democracia.

Asimismo, explicó que la participación de jóvenes universitarios permitirá transformar el sentido del servicio social al convertirlo en una experiencia formativa que fortalezca la responsabilidad comunitaria y el humanismo. Sostuvo que el conocimiento adquirido en las aulas cobra pleno sentido cuando se comparte con la sociedad, especialmente con quienes históricamente han tenido menos acceso a la educación.

Acompañado del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que la SEP impulsa herramientas como la plataforma SaberesMx, la cual ofrece cursos y recursos para que estudiantes universitarios puedan formarse como alfabetizadores. Reiteró que el objetivo es que cada rincón del país avance hacia una sociedad donde todas las personas puedan leer, escribir y ejercer plenamente su derecho a la educación.

Por su parte, el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo, informó que en México aún 3 millones 900 mil personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir, lo que representa 3.8 por ciento de la población. Señaló que con el convenio con la ANUIES se fortalecerá la estrategia Alfabetización para el Bienestar y avanzará hacia la meta de reducir el indicador a 3.5 por ciento, para que el país pueda ser reconocido internacionalmente como territorio alfabetizado.

Destacó que en el último año el instituto atendió a 699 mil 491 personas que concluyeron algún nivel educativo, de las cuales 189 mil 874 personas mayores de 15 años aprendieron a leer y escribir, lo que permitió reducir el índice nacional de analfabetismo de 4.1 a 3.8 por ciento.

“Ya se podría declarar a nuestro país como territorio alfabetizado, pero en el presente año tenemos la meta de bajar otro medio punto al índice de analfabetismo nacional para llegar al 3.3 por ciento y así lograr una cifra irreversible”, explicó.

La rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), Marta Patricia Sarza Delgado, afirmó que las instituciones de Educación Superior deben reforzar su vocación social y sumarse a la cruzada nacional de alfabetización. Señaló que el reto educativo sigue siendo amplio, pues solo en el Estado de México cerca de 2 millones de personas no concluyeron la secundaria y alrededor de 1 millón no terminó la primaria, por lo que convocó a movilizar a las juventudes universitarias, brigadas comunitarias y programas de servicio social para apoyar a las poblaciones con mayor rezago educativo.

El convenio fue signado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, por el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo y por el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia.