Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ante la falta de respuesta de las autoridades educativas, la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF), encabezada por Alejandro Águila Argüelles, respaldó la toma de planteles en Tamaulipas y particularmente en Victoria, señalando que los padres están en su derecho de libre manifestación.

No obstante, aclaró que, ante todo, los papás de los alumnos deben dejar constancia de que presentaron su queja o denuncia ante los conductos adecuados y solo si la autoridad educativa hizo oídos sordos a sus reclamos entonces sí se justifican decisiones extremas.

Porque, qué pasa cuando un adolescente ingresa una navaja al plantel, se denuncia el hecho y ni los directivos ni sus superiores hacen nada al respecto? Hay que esperar a que ocurra una tragedia?, cuestionó el dirigente nacional.

“Las escuelas son edificios públicos y ante la falta de respuesta por parte de la autoridad, los padres están en su pleno derecho de manifestarse. Cuando ya se agotó la razón y el diálogo, no queda otra que la libre manifestación, y puede ser tan tranquila o tan fuerte como los papás decidan”, expresó.

Águila cuestionó directamente al secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, a quien calificó como un funcionario “muy gris” que no ha dado soluciones. “No sé si no sepa de educación o simplemente le dicen: tú aquí no haces nada. En ambos casos hay una violación al derecho a la educación”, cuestionó.

El dirigente nacional de la ANPAF comparó la situación con las tácticas de la CNTE: “Cuando la CNTE quiere que les hagan caso, cierran lo que sea necesario y les hacen caso. A nosotros, los padres, las autoridades no nos escuchan, no atienden nuestras quejas. Se ha vuelto un gobierno indolente, sordo, ciego, que no da respuesta a una necesidad primaria que es la educación”.

Águila recordó que los padres aportan recursos económicos para el mantenimiento de las escuelas, pese a que debería ser obligación del Estado. “Si nosotros no lo hacemos, las escuelas se caen a pedazos, porque todo ese dinero se lo roban y no hay sanciones. Cuando cambien las sanciones y se castigue con cárcel a los malos servidores públicos, entonces las cosas realmente cambiarán”, advirtió.