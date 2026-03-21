Por Agencias

Cancún, Quintana Roo.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó ayer que la propuesta que está a discusión en el Congreso sobre la revocación de mandato en el tercer o cuarto año de su gobierno tenga la intención de hacer propaganda electoral, como afirma la oposición.

De lo que se trata, recalcó, es de que la población sepa que se va realizar ese ejercicio de participación ciudadana ya previsto en la Constitución, expresó en su conferencia mañanera, en la que también consideró que en el Partido del Trabajo (PT) “se tienen que poner de acuerdo y resolver si van a apoyar o no” la reforma electoral.

A pregunta expresa sobre las posturas de los senadores y diputados petistas, que han externado dudas y planteado cambios a su iniciativa, precisamente en el tema de revocación de mandato, la presidenta Sheinbaum recordó que hace uno o dos días la vicecoordinadora de ese partido en el Senado, Geovanna Bañuelos, “dijo que respaldaban la reforma electoral”, pero “ya depende de ellos”.

Agregó: “Nosotros creemos que sí la van a apoyar, pero, bueno, vamos a ver al final cuál es su posicionamiento”.

Por otra parte, la mandataria recalcó que la revocación de mandato no implica tampoco un gasto extraordinario, como también se ha cuestionado: “No va a costar más, solamente es la impresión de las boletas”.

La Constitución señala que la consulta de revocación de mandato para la Presidencia de la República puede ser convocada en el cuarto año de gobierno. La propuesta de modificación contenida en la iniciativa de reforma electoral, también conocida como plan B, es que este proceso pueda ser realizado ya sea en el tercer o cuarto año del sexenio.

“Hoy planteamos que sea en el tercer o cuarto año y que, en caso de darse, el o la titular del Ejecutivo federal pueda hablar de ello. No quiere decir hacer propaganda”, afirmó.

Cuando se realizó el de 2022 -durante la gestión del ex presidente Andrés Manuel López Obrador-, las asociaciones civiles y el propio instituto electoral no podían hacer promoción de que esto iba a ocurrir. No se permitió a los partidos políticos ni al propio Presidente, recordó Sheinbaum.

En ese sentido, la propuesta que envió al Congreso plantea que haya posibilidad, en caso de que sea convocado, de decir que se va a realizar y la fecha en que ello ocurrirá. “¿Cómo es que alguien que va a ir a este proceso no puede hablar? Es importante que la gente lo sepa”, apuntó.

El proceso de revocación de mandato no es obligatorio, sino a solicitud de algún grupo de ciudadanos, acotó. (Roberto González Amador, Dora Villanueva y Julio Gutiérrez/La Jornada).