Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como resultado del compromiso con el sector educativo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, todas y todos los estudiantes de primaria recibirán la Beca Rita Cetina el próximo ciclo escolar, señaló Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

Recordó que originalmente esta beca se iba a entregar durante el siguiente ciclo lectivo a alumnas y alumnos de cuarto a sexto grado de primaria, y que posteriormente se incorporaría a los estudiantes de primero a tercero. Sin embargo, autoridades federales informaron que será para todos desde el ciclo 2026-2027.

“Hoy tenemos la excelente noticia, estamos muy contentos. El gobernador Américo Villarreal le ha agradecido a la presidenta que va a entrar la Beca Rita Cetina ya desde primero de primaria; es decir, tendremos becas para el sistema educativo desde que empiezan la primaria hasta que terminan la preparatoria”, enfatizó.

Informó que al existir becas para todo el estudiantado desde la Educación Básica hasta la Educación Media Superior, el Gobierno del Estado analizará la función del Instituto Tamaulipeco de Becas y Créditos Educativos (ITABEC) a partir del siguiente ciclo escolar. Aunque adelantó que las convocatorias que se encuentran abiertas continuarán vigentes.

“Se está haciendo un análisis por parte del subsecretario administrativo y un servidor para ver cuál es el futuro del ITABEC. La idea es que no se atore ningún trámite, pero también que por lo menos en este año sigan funcionando las convocatorias que ya estaban abiertas y luego revaloricemos. Aquí lo que se busca es que no vaya a haber empalmes; si un apoyo ya se da por parte del gobierno federal, que podamos redistribuir ese apoyo a otra área de la SET, especialmente infraestructura”, puntualizó.

Recalcó el compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya de hacer equipo con la presidenta Claudia Sheinbaum, en beneficio de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y de hacer de la educación la palanca de la transformación de México y Tamaulipas.