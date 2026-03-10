Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Padres de Familias de la Escuela Secundaria General No. 2 tomaron hoy las instalaciones del plantel ante la necesidad de proteger a sus hijos de alumnos que introducen armas y drogas, sin que directivos y autoridades de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) hagan algo al respecto.

Luego de más de tres meses de haber denunciado esas conductas irregulares por parte de dos alumnos, de primero y tercer grado, (ambos hermanos), ante la Supervisión Escolar y los directivos del plantel, y de presentar las evidencias, se desconoce el motivo por el que siguen protegiendo a estos jóvenes, sin considerar el riesgo que corren el resto de los alumnos, que han sido amenazados con arma blanca al interior del plantel.

La representante de los Padres de Familia, Karina Castañón, expuso incluso que la mamá de los alumnos se dice sobrina de la Subsecretaria de Educación, Nora de los Reyes, y que por ello sus hijos no pueden ser removidos de esa institución, dicho que la propia funcionaria desmintió, al señalar que ni primos, ni sobrinos ni parientes tiene en la General No. 2, que se ubica a escasas dos cuadras de su residencia.

Antes del mediodía de hoy se presentaron funcionarios de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes para tomar nota de las denuncias, sin embargo, los padres manifestantes exigieron que los alumnos sean expulsados de la institución, por seguridad de sus hijos, y mientras ello no suceda la escuela permanecerá cerrada.

Cuestionaron el hecho de que se siga protegiendo a los denunciados y dando largas al asunto, anteponiendo la figura jurídica que los protege a ellos y no al resto de los alumnos y maestros que corren serio peligro, mientras que otros alumnos, en otras escuelas, han sido expulsados por cosas menos graves, y el caso particular de estos jóvenes tienen un largo historial de reportes y suspensiones.

Decepcionados, luego de acudir a las instancias correspondientes, desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) , la Dirección de Seguridad Escolar y con la subsecretaria de Educación, Nora Hilda de los Reyes, los manifestantes aseguraron que ya están en cero tolerancia y permanecerán ahí hasta que les den garantías de seguridad para sus hijos, porque desde el mes de noviembre que denunciaron los directivos y el supervisor escolar no siguieron los protocolos de seguridad que se deben seguir en este tipo de situaciones.