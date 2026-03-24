Por Agencias

Ciudad de México.- Con el voto de Morena y el PVEM, sin la asistencia de ningún legislador del PT, avanzó en el Senado el llamado Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum, al aprobarse en comisiones, sin cambios en materia de revocación de mandato, ya que se mantiene en esa reforma constitucional que ese proceso se lleve a cabo el tercer o cuarto año de la gestión de la persona titular del poder Ejecutivo federal.

La votación fue de 24 a favor y 11 en contra, con lo que el dictamen superó su primera etapa. Este permite que la revocación de mandato se realice en 2027, junto con la elección intermedia, y faculta a la presidenta de la República para promover el proceso y solicitar el voto a favor de su permanencia en el cargo.

Se trata justamente de la disposición que el PT busca eliminar. Aunque los senadores petistas Alejandro González Yáñez y Lizeth Sánchez -integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos- no asistieron a la sesión, casi al final de la discusión el coordinador de Morena, Ignacio Mier, difundió en redes sociales una fotografía con legisladores del PT.

“La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”, escribió al acompañar la imagen tomada en las oficinas de la Jucopo, en la que aparecen los coordinadores petistas en ambas cámaras, Alberto Anaya y Reginaldo Sandoval; los del PVEM, Manuel Velasco y Arturo Escobar, así como los senadores González Yáñez y Lizeth Sánchez.

Durante la discusión, senadores del PRI, PAN y MC sostuvieron que el objetivo de la reforma es que la titular del Ejecutivo federal aparezca en la boleta en 2027 y pueda promover a sus candidatos desde la conferencia mañanera, mientras que a la oposición “se le pone bozal”.

“La iniciativa de la presidenta no resuelve los problemas principales de la democracia. ¿Por qué razón? Hablan de reducir privilegios, pero lo único que hace es otorgar más privilegios a la presidenta para promover su revocación de mandato”, recalcó el panista Marko Cortés. Su coordinador, Ricardo Anaya, incluso sostuvo que Morena podría designar a quien sustituya a la mandataria en caso de que pierda la consulta.

“¡Están zurrándose de miedo!”, respondió el senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien acusó a los “prianistas y adláteres” de no entender que en la 4T se sigue el principio de que “el pueblo pone y el pueblo quita”.

“Estamos hablando de que quien está sujeta al escrutinio ciudadano puede usar la investidura presidencial, la comunicación institucional y la presencia pública del cargo para influir en el resultado del proceso que la evalúa”, advirtió Luis Donaldo Colosio, a nombre de MC.

Agregó que la responsabilidad de la presidenta “no es levantar a Morena, sino al país”, y consideró que llevarla a hacer campaña “no sólo es un acto desesperado, sino profundamente negligente”.

Por su parte, Anaya insistió en que no les preocupa que la presidenta Sheinbaum aparezca en la boleta en 2027, pero exigió “piso parejo”, al señalar que mientras la reforma le permite promover el proceso de revocación, a la oposición “se le pone un bozal”.

En respuesta, la senadora de Morena, Beatriz Mojica, reprochó a la oposición y les pidió: “Digan la verdad: lo que no quieren es perder privilegios y que la ciudadanía decida si sigue o no un gobernante”.

La oposición también se manifestó en contra de establecer un límite de 15 regidurías en los ayuntamientos y de fijar un tope de 0.70 por ciento del presupuesto estatal para los municipios. Un senador del PVEM criticó que el PRIAN considere insuficiente el ahorro de 5 mil millones de pesos que se obtendría con estas medidas y recordó que los recursos se destinarán a las finanzas municipales.

Durante la discusión, la senadora de Morena, Malú Micher, solicitó incorporar en la exposición de motivos los principios de paridad e igualdad de género, con el fin de justificar la adición al artículo 115 constitucional. La propuesta fue aceptada.

El senador Cantón Zetina informó al término de la votación que el dictamen será turnado de inmediato a la Mesa Directiva. A partir de ello, podría quedar en primera lectura en la sesión de mañana, convocada a las 14:00 horas.

Se prevé que el dictamen sea votado en el pleno en una segunda sesión el mismo día, donde sí serán necesarios los votos del PT para alcanzar la mayoría calificada. (Andrea Becerril y Georgina Saldierna/La Jornada).