Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas (TRIELTAM), Édgar Iván Arroyo Villarreal, anunció que en las próximas dos semanas se intensificará el trabajo jurisdiccional para atender los 51 expedientes rezagados, con miras al próximo proceso electoral.

El magistrado explicó que gran parte de estos asuntos están relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género, lo que exige especial atención por la naturaleza delicada de los casos.

Aunque no existe un plazo legal estricto para resolverlos, Arroyo Villarreal aseguró que los integrantes del pleno se comprometieron a avanzar de manera significativa en su resolución. “Son temas sensibles que requieren análisis cuidadoso, pero estamos decididos a darles salida”.

El presidente del Tribunal comentó que recientemente se han recibido nuevos expedientes de carácter laboral y partidista, lo que incrementa la carga de trabajo. Sin embargo, insistió en que el objetivo es cerrar la estadística y reducir al mínimo los pendientes.

Respecto a las sanciones por violencia política de género, aclaró que la inhabilitación de una persona para participar en procesos electorales depende de la gravedad de la falta y la reincidencia, entre otros factores que deben ser evaluados caso por caso.

Arroyo Villarreal concluyó que el compromiso del Tribunal es garantizar certeza jurídica y atender con responsabilidad cada asunto, especialmente aquellos que impactan directamente en la participación política de las mujeres.