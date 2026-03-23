Por Agencias

Ciudad de México.- Un juez federal le concedió el amparo a Ganador Tv Azteca SAPI de CV, empresa subsidiaria de Tv Azteca, que ordena a la Secretaría de Gobernación (Segob) permita reanudar operaciones de los dominios de internet Bet365 y Betano, empresas de Ricardo Salinas Pliego dedicadas a los juegos de azar en línea, entre ellas, apuestas deportivas.

Los portales bajo las razones sociales Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I., respectivamente, son parte de los 13 casinos físicos y digitales bloqueados a finales del año pasado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por el Gabinete de Seguridad, de presuntamente estar lavando dinero con recursos de procedencia ilícita.

La sentencia no es firme. El gobierno federal puede impugnar el fallo de primera instancia para que un Tribunal Colegiado determine si confirma, modifica o revoca la resolución del juzgador federal.

De acuerdo con el expediente, la defensa expresó que la sanción impuesta en el oficio reclamado no fue precedida por la instauración, substanciación y resolución de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que cumpliera con las formalidades esenciales del procedimiento.

Asimismo estableció que la sanción carece de fundamentación y motivación ya que simplemente se le comunicó la suspensión del permiso federal de 13 de septiembre de 2018, y que derivado de la documentación recabada en este juicio, dicha pena obedeció porque la autoridad responsable incluyó al quejoso en una lista determinada de manera aleatoria; sin que en el caso se haya podido comprobar que exista alguna indagatoria o carpeta de investigación abierta o seguida en contra de la moral quejosa.

Al respecto, German Cruz Silva, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en Ciudad de México, declaró fundados los argumentos y argumentó que la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Segob ordenó la suspensión de las operaciones de esos casinos, pero que no siguió las formalidades esenciales del procedimiento.

Esto es, sin instruir, substanciar y resolver un procedimiento administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, emitió el oficio en el que comunica la sanción impuesta.

“Se concluye que la autoridad responsable Dirección General de Juegos y Sorteos con la emisión y ejecución del oficio reclamado transgrede en perjuicio de la persona quejosa los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, por lo que al ser fundados los motivos de disenso analizados, se impone conceder el amparo solicitado”.

“En virtud se concede el amparo y protección de la Justicia Federal y por ende queda insubsistente el oficio SG/DGJS/3399/2025 de 11 de noviembre de 2025, mediante el cual se informa a la persona quejosa en su carácter de permisionaria la suspensión de todas las actividades autorizadas bajo el permiso federal de trece de septiembre de 2018, para la instalación, apertura y operación de un Centro de Apuestas Remotas y Salas de Sorteos de Números o Símbolo”.

El juez dio un plazo de tres días para que la Dirección General de Juegos y Sorteos, informé a la persona quejosa que puede reanudar las actividades autorizadas bajo el permiso federal con que cuenta.

Tv Azteca obtuvo los permisos para operar casinos por hasta 25 años en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Casi al final de esa administración, la Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Alfonso Navarrete Prida, le entregó el aval para sorteos. (César Arellano García/La Jornada).