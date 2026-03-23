Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lunes de informe. Antes se le llamaba “Día del Gobernador” porque toda la atención del sector público -y privado- giraba en torno suyo, en adularlo, felicitarlo, arroparlo por más números dudosos que pronunciara.

Era un desfile de funcionarios federales y gobernadores en busca de reflectores, en precampaña.

Competencia de matraqueros y “cebollazos” entre los sectores del partido único, CNC, CNOP, CTM; entre ayuntamientos y sus alcaldes, y a ver quién publicaba más páginas de felicitaciones en los diarios del territorio.

Décadas de ritual hasta que llegó la 4T con su austeridad republicana y eliminación de gastos innecesarios. Ya no se gasta en rentar todos los hoteles de la ciudad y hasta de los campos turísticos de la presa Vicente Guerrero.

Se rentaban todos los taxis de la capital por si algún invitado necesitaba trasladarse a cierto lugar.

Y a cada cuarto de hotel, de todos los hoteles, se destinaba una botella de cogñac o whiskey junto con canasta de frutas y hasta damas de “compañía” si el invitado lo deseaba.

Un día llegó el fin del dispendio.

Cuarta comparecencia del doctor Américo Villarreal. Más allá del protocolo, tendrá el significativo particular de poner en perspectiva el rumbo que ha tomado Tamaulipas en los últimos 3.5 años.

¿Qué se espera del documento?. Lo esencial, que diga cómo vamos y cuáles son los proyectos para el resto del sexenio. Nada de anuncios espectaculares.

Seguramente Américo expondrá las acciones de un gobierno que ha sembrado en tierra fértil la semilla de un nuevo pacto social, basado en la dignidad humana, la justicia y fraternidad.

La asistencia de representantes del Gobierno Federal no será únicamente protocolaria. Refleja una relación institucional que ha facilitado la implementación de programas y proyectos en el estado, y a eso se referirá.

Tema aparte, vaya que los panistas se llevan pesado. En Tamaulipas no dejan que la militancia designe libremente a sus dirigentes, y ahora salen con que el ciento por ciento de sus candidaturas a cargos de elección, en 2027, “serán decididos por la ciudadanía”.

Su padrón de militantes apenas les alcanza para llenar un salón mediano, pero ahora juran con mano en el pecho y discurso solemne, que sus candidatos surgirán de la misma entraña del pueblo.

Nada más falso y colmado de cinismo.

Representantes de 24 de 26 comités municipales con que operan en la entidad, pidieron al señor Jorge Romero que convoque a la renovación del estatal, y que se haga mediante voto directo de la militancia (no del pueblo en general).

Los tiró a Lucas, como se dice. No les ha contestado ni esperan que lo haga. Está montado en el capricho (¿acaso algún billetillo? de permitir que el partido siga al servicio de los cabezones.

Por lo menos aquí no cayó bien el segundo “relanzamiento” que el jefe nacional hizo del partido jurando por Dios Santito que, los ciudadanos de todos colores, decidirán sobre los candidatos a diputados federales, 17 gubernaturas y alcaldías y diputaciones locales.

No le creen. El partido tiene décadas de dedazos, acuerdos en lo oscurito y candidaturas negociadas (remember Ismael y Sofía García).

De veras ¿cree Romero que la gente piensa que abrirán las puertas a los mortales?. Por lo menos en Tamaulipas no.

Más bien parece una jugada de control disfrazada de apertura, para que el PAN siga en manos de la familia Cabeza. Cuando se aventó su perorata, Jorge Romero debió decir que la excepción es Tamaulipas.

Una cosa es el discurso y otra la realidad. Las siglas locales siguen atrapadas por el grupo cabecista, un cacicazgo interno que pregona democracia pero practica la simulación.

El nuevo relanzamiento del PAN es una broma celeste más que, como tal, se les pasa. Como compromiso quedan reprobados ¿creen que el pueblo está tonto? ¿a quién le quieren ver la cara?.

Por cierto, esa inconformidad en contra del jefe nacional y el cacicazgo cabecista en el partido, acaba de detonar en exhibición vía mantas que “aparecieron” en vialidades y sectores de la gran capital, Cdmx, en contra de los “huachicoleros políticos”.

No hay otros autores. El golpe va directo para los hermanitos Francisco e Ismael, quienes se han apropiado de las siglas del Pan desde hace años y, con el apoyo de Romero, van por otro año y medio más vía gerencia de Luis “Cachorro” Cantú.

Son los huachicoleros políticos que secuestraron al partido, se lo robaron. La autoría esconde la mano ahí por 22 Berriozábal.

“Mexicanos al grito de paz”. En las mantas exhiben a la organización, las siglas, aunque se trate de los viejos logotipos (antes del primer relanzamiento), que viene siendo lo mismo.

Lo que no dicen las mantas es si los Cabeza caerán al bote o caerán de Acción Nacional.