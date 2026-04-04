Por Agencias

Ciudad de México.- La Fundación Vamos México, creada por Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox, recibió del 2016 a 2023 más de 135 millones de pesos en donativos desde México y el extranjero y erogó poco más de 118 millones, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Análisis elaborados por asesores del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, con base en los Reportes de Donatarias Autorizadas de la SHCP, revelaron que en ese periodo de ocho años, la asociación civil recibió aportaciones en México por 53 millones 868 mil 118 pesos en efectivo, así como de un millón 621 mil 310 pesos en especie.

Sin embargo, las donaciones en efectivo que Vamos México recibió desde el extranjero fueron más que las nacionales, con un total de 71 millones 840 mil 883 pesos.

En el periodo analizado, las cifras de los donativos desde el extranjero fueron al alza, incluso hasta sextuplicarse, pues en 2016 fueron de 2.5 millones de pesos, mientras en 2022 llegaron a 15.3 millones y en 2023 a 13 millones. Por lo que se refiere a las erogaciones y gastos administrativos y operativos de Vamos México, en los ocho años del estudio ascendieron a 118 millones 56 mil 358 pesos, esto es, una diferencia final de 17 millones 703 mil 352 pesos.

Si bien en 2016, la asociación civil de Marta Sahagún reportó un total de donaciones por 9 millones 620 mil 174 pesos -de las cuales 7.9 millones fueron en efectivo y 1.6 en especie-, la SHCP no tiene registradas erogaciones ni gastos administrativos u operativos en ese año por ninguna categoría, incluyendo sueldos y salarios, aportaciones para el retiro y jubilaciones y cuotas para Seguro Social.

De acuerdo con la página web de la asociación civil, la Fundación Vamos México “es una organización social sin fines de lucro, la cual inició la filántropa Martha Sahagún de Fox, dando arranque a sus actividades el 24 de septiembre de 2001, durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006)”.

Su objetivo, indica la organización, es “servir a nuestra nación a través de la ayuda a personas que viven en situación vulnerable, por medio de atención en salud, educación social, desarrollo comunitario, liderazgo compasivo, así como fortalecimiento a organizaciones de la sociedad civil”.

Este diario documentó algunas controversias generadas por las acciones de Vamos México, entre ellas la organización de un concierto de Elton John en el Castillo de Chapultepec, la entrega de bicicletas junto con Fundación Azteca -del empresario Ricardo Salinas Pliego-, el reparto de ayuda en desastres naturales y la presentación de la Guía para padres, lanzada junto con Televisa y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, entonces dirigido por Elba Esther Gordillo.

Tras el escándalo por el costo de sus vestidos durante el sexenio de Fox, Marta Sahagún los subastó. (Fernando Camacho y Enrique Méndez/La Jornada).