Por Agencias

Ciudad de México.- A una década de la filtración de los Panama Papers, un análisis de Oxfam revela que la riqueza no gravada y oculta en paraísos fiscales (offshore) en manos del 0.1 por ciento más rico del planeta supera el total de los recursos que posee la mitad más pobre de la población mundial, equivalente a 4 mil 100 millones de personas.

De acuerdo con las estimaciones del organismo, en 2024 la riqueza offshore no declarada alcanzó 3.55 billones de dólares a escala global. De ese monto, el 0.1 por ciento más acaudalado concentra alrededor de 2.84 billones de dólares, mientras el 0.01 por ciento acumula 1.77 billones de dólares. En contraste, la mitad más pobre de la humanidad dispone en conjunto de 2.56 billones de dólares.

El total estimado de riqueza offshore no gravada, dice la Oxfam, equivale a más del doble del PIB combinado de los 44 países de menores ingresos del mundo, que asciende a 1.53 billones de dólares.

El análisis señala que, 10 años después de la exposición de mecanismos de evasión fiscal a escala global, los grandes patrimonios continúan utilizando estructuras financieras en paraísos fiscales para mantener activos fuera del alcance de las autoridades tributarias.

Oxfam indica que la concentración de esta riqueza es elevada. Destaca que el 0.1 por ciento más rico posee cerca de 80 por ciento de los activos offshore, mientras el 0.01 por ciento concentra aproximadamente la mitad. Este patrón, dice, se observa de manera consistente en distintas fuentes, incluidas filtraciones financieras, registros fiscales y programas de regularización en varios países.

El organismo advierte que la persistencia de estos esquemas limita la capacidad de los gobiernos para recaudar ingresos y reduce los recursos disponibles para financiar servicios públicos.

“Las estimaciones muestran que, una década después, los superricos siguen aprovechándose del entramado de los paraísos fiscales para evadir y eludir impuestos, ocultando activos no declarados, lo que supone una pérdida de recursos vitales para las administraciones públicas”, apunta.

En el caso de México, la organización estima que la riqueza offshore no gravada se ubica en torno a 59.5 mil millones de dólares. De ese total, el 0.1 por ciento más rico concentra cerca de 47.6 mil millones, mientras el 0.01 por ciento acumula aproximadamente 29.8 mil millones.

Los datos muestran que los activos en el exterior en manos del segmento más acaudalado del país equivalen a casi dos tercios (65 por ciento) del patrimonio de la mitad más pobre de la población mexicana (66 millones de personas), que asciende a 72.7 mil millones de dólares. “En contraste, las 132 mil personas más ricas de México poseen 47.6 mil millones de dólares en activos mantenidos en el exterior y que no han pagado impuestos”. (Braulio Carbajal/La Jornada/Afp).