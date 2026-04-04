Por Agencias

Washington.- Otros dos generales del ejército estadunidense, David Hodne y William Green Jr, fueron destituidos recientemente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, además del general Randy Green, ex jefe del Estado Mayor, dentro de los ajustes en el Pentágono en medio de la guerra con Irán que se acerca a su quinta semana, reportó The Washington Post.

Hodne era responsable de la dirección del Comando de Entrenamiento y Transformación del ejército, unidad que tiene el objetivo de acelerar el desarrollo y la implementación de tecnología en el servicio; mientras que el general de división Green Jr, se desempeñaba como jefe de los capellanes de las fuerzas armadas estadunidenses.

La abrupta destitución de los altos mandos se produjo luego de que la administración Trump envió a miles de soldados a Medio Oriente mientras amenaza con una posible operación terrestre contra la república islámica. Las remociones tomaron por sorpresa a los líderes militares y generaron preocupación entre los funcionarios de defensa sobre el impacto de tales decisiones para la guerra contra Teherán y la adopción a largo plazo de nuevas tecnologías y tácticas, señaló Axios.

Funcionarios con décadas de experiencia abandonaron o fueron expulsados del ejército durante el segundo mandato de Trump, mientras el aparato de defensa del país experimenta una profunda transformación. De acuerdo con un conteo realizado por el medio, ya van 13 mandos destituidos o retirados.

JESÚS NO ESCUCHA PLEGARIAS DE QUIENES HACEN LA GUERRA: PAPA LEÓN XIV

El Papa León XIV, originario de Estados Unidos y que también cuenta con nacionalidad peruana, aseveró que la dominación militar es “totalmente ajena al camino de Jesucristo”, luego de que Hegseth pidió al pueblo estadunidense que ore “todos los días, de rodillas” por una victoria militar en Medio Oriente “en el nombre de Jesucristo”.

“Tendemos a sentirnos poderosos cuando dominamos, victoriosos cuando destruimos a nuestros iguales, cuando nos temen”, remarcó el Papa durante un sermón en la Basílica de San Juan de Letrán, informó The New York Times.

El rotativo detalló que a finales de marzo, el papa León advirtió sobre invocar el nombre de Jesús para la batalla, al afirmar que “no escucha oraciones de los que hacen la guerra, sino que las rechaza”. “Dios nos ha dado un ejemplo, no de cómo dominar, sino de cómo liberar”, aseguró el Sumo Pontífice. (The Washington Post/La Jornada y Ap).