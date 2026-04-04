Por Redacción

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) continúa con la convocatoria 2026 dirigida a mujeres y hombres de 18 a 65 años, de todo el país, para participar en el proceso de reclutamiento, selección, capacitación e ingreso al Servicio de Protección Federal (SPF).

La convocatoria cuenta con plazas federales como guardias especializados en protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, órganos del Poder Legislativo y Judicial, además, de organismos autónomos e instituciones que lo soliciten.

Se ofrece un salario mensual neto de 13,607 pesos, más prestaciones superiores a las de ley, como son seguro de protección médica por riesgo, seguro de vida, seguridad social, crédito hipotecario, 20 días de vacaciones al año, prima vacacional, aguinaldo, vales de despensa cada fin de año, licencia de maternidad y paternidad, capacitaciones, certificaciones nacionales e internacionales, entre otros beneficios.

Entre los requisitos están que las personas aspirantes cuenten con la secundaria terminada, estatura mínima de 1.50 metros para mujeres y 1.60 metros para hombres, presentar buen estado de salud física y mental, así como tener disponibilidad para cambiar de lugar de residencia a cualquier parte del territorio nacional.

Deben presentar documentos como comprobantes de domicilio y de último grado de estudios (mínimo secundaria), credencial del INE vigente, constancia de situación fiscal actualizada, CURP, referencias, cartilla del Servicio Militar Nacional liberada (en el caso de los hombres), una fotografía infantil, entre otros que se detallan en el sitio de la convocatoria https://convocatoria.spf.gob.mx/

Las jornadas de reclutamiento en el mes de abril se realizarán en:

– Estado de México, en Ozumba el día 7, Nezahualcóyotl 8, San Martín de las Pirámides 10, Valle de Chalco 13, Otumba 15, Temoaya 22, Toluca 24 y Texcoco 29.

– Chiapas, en Palenque el 14, Tuxtla Gutiérrez 16, San Cristóbal de las Casas 17 y Tapachula 21 y 22.

– Tlaxcala, en Apizaco el 20 y Tlaxcala 21 y 22.

– Puebla los días 23 y 24.

– Oaxaca, en Salina Cruz los días 24 y 27 y Oaxaca de Juárez 29 y 30.

– Morelos, en Jiutepec, el día 27 y en Cuernavaca el 28.

Las personas interesadas en integrarse al SPF, también pueden acudir directamente a las oficinas de reclutamiento permanente en la Ciudad de México en Av. Miguel Ángel de Quevedo, No. 915, esquina con Oceanía, alcaldía Coyoacán o en el municipio de Ecatepec, Estado de México en Avenida Circunvalación Número 353, esquina Vía Morelos, Col. Santa Clara Coatitla.

Para más información, se invita a la población a seguir las redes sociales del SPF en Facebook @Proteccionfederal1 y en X como @spf_sspc, o comunicarse a los teléfonos 800 00 77377 (lada sin costo) y 55 54846700 extensiones: 68482, 68483, 68486 y 68515.

A través de esta convocatoria, la SSPC ofrece la oportunidad de formar parte de una corporación policial comprometida con la seguridad del país, además de iniciar una carrera profesional con desarrollo continuo.