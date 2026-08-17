Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular de la Secretaría del Trabajo en Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, aseguró que las ferias del empleo han demostrado una efectividad mucho mayor que en administraciones anteriores, al triplicar el porcentaje de colocaciones laborales.

Illoldi recordó que al inicio de la actual administración las cifras eran bajas, con apenas un 6% de colocación en las ferias organizadas por el gobierno anterior. “Hoy estamos en alrededor del 18%, lo que significa que hemos triplicado la efectividad”, subrayó.

El funcionario explicó que este avance se debe a la dinámica de las juventudes, que participan cada vez más en los procesos de vinculación laboral.

“Con las ferias de la juventud esperamos ser todavía más efectivos, porque hay una presencia creciente de jóvenes integrándose al sector laboral”.

Añadió que este esfuerzo camina de la mano con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, cuya visión es incorporar a estudiantes y recién egresados a la dinámica económica de manera formal y digna.

“Creemos que este objetivo se está cumpliendo cabalmente”, indicó.

Gerardo Illoldi destacó que las ferias no solo ofrecen vacantes, sino también espacios de capacitación y orientación, lo que permite a los jóvenes conocer mejor las oportunidades disponibles y prepararse para ellas.

Enfatizó que la prioridad es garantizar que los jóvenes tengan más posibilidades de conseguir empleo que en administraciones anteriores, y que las ferias se conviertan en un puente real hacia la formalidad laboral.

Finalmente, aseguró que el reto es mantener este ritmo de crecimiento y consolidar las ferias como un mecanismo permanente de vinculación entre las empresas y las juventudes tamaulipecas.