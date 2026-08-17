Por Redacción
Gómez Farías, Tamaulipas.- En atención a un reporte del C5 personal de la Guardia Estatal perteneciente a la Coordinación Municipal Gómez Farías acudió está madrugada a la Carretera Federal 85 tramo Ciudad Mante-Llera de Canales para brindar asistencia ante un accidente vial con personas lesionadas.
A su arribo al sitio indicado, se percataron de la presencia de una camioneta volcada a la orilla de la carretera, en la cual viajaban dos hombres que no presentaban lesiones visibles.
Para garantizar su bienestar, ambos fueron trasladados por personal de Protección Civil del municipio de Gómez Farías al Hospital General de Ciudad Mante para recibir valoración médica y descartar lesiones internas.
Discussion about this post