Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la asociación civil México Igualitario, Mercurios Espinoza del Ángel, cuestionó el cumplimiento de los compromisos internacionales de erradicar el VIH, señalando que en México persiste el desabasto de medicamentos y que los pacientes han tenido que recurrir a amparos judiciales para acceder a sus tratamientos.

“En los acuerdos internacionales, a través de la Organización Mundial de la Salud, existe un compromiso de erradicar el VIH. Sin embargo, en la práctica la realidad es distinta y se demuestra con las numerosas demandas de amparo que se han interpuesto ante el desabasto de medicamentos”, indicó.

Explicó que se han presentado casos en la zona sur, centro y frontera de Tamaulipas, donde por medios legales los pacientes han tenido que obligar al IMSS, ISSSTE y hospitales del IMSS Bienestar a otorgar los tratamientos gratuitos que por derecho les corresponden.

El activista subrayó que el desabasto pone en riesgo la salud de las personas y contradice el discurso oficial de cumplimiento de compromisos internacionales. “En la realidad continúa el desabasto y las personas tienen que acceder a sus tratamientos a través de demandas de amparo”.

México Igualitario ha documentado que el problema no es aislado, sino recurrente, y que la falta de medicamentos compromete la vida de quienes dependen de ellos para mantener su salud.

Espinoza insistió en que la erradicación del VIH no puede quedarse en declaraciones internacionales, sino que debe traducirse en políticas públicas efectivas y en el suministro constante de fármacos.

Finalmente, llamó a las autoridades de salud a reconocer la crisis y garantizar que los compromisos internacionales se cumplan en la práctica, evitando que los pacientes tengan que recurrir a tribunales para defender su derecho a la salud.

Cabe recordar que el compromiso internacional para erradicar el VIH como amenaza de salud pública está fijado para el año 2030.