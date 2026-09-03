Por Redacción

Soto la Marina, Tamaulipas.- Con el propósito de que las escuelas cuenten con las mejores condiciones posibles para un exitoso proceso de enseñanza-aprendizaje, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, se reunió con comunidades escolares del municipio de Soto la Marina.

En el marco del inicio de clases del ciclo escolar 2026-2027, el titular del sector educativo visitó las escuelas primarias “Mártires de la Revolución” y “Melchor Ocampo”, así como el Jardín de Niños “Jean Piaget”, en el poblado La Pesca, para conversar con directivos, docentes, madres y padres de familia y estudiantes.

Durante los encuentros con docentes y familias, el secretario los exhortó a dar lo mejor de sí: desde las aulas, en el caso de las y los maestros, enseñando contenidos de calidad, y desde los hogares, en el caso de las madres y los padres de familia, generando un ambiente sano que propicie el desarrollo educativo de sus hijas e hijos.

Valdez García dialogó además sobre las necesidades específicas de cada uno de los planteles educativos, escuchando propuestas y acciones para mejorar la institución y propiciar que el proceso de aprendizaje alcance mejores niveles de calidad.

Con las y los estudiantes, el titular de la SET les felicitó por el regreso a clases y recordó que, como resultado de la visión de los gobiernos humanistas, todas y todos los estudiantes inscritos en escuelas públicas, desde la primaria hasta la preparatoria, cuentan con una beca universal.

Resaltó que, gracias a un trabajo conjunto entre los gobiernos federal y estatal, liderados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y por el gobernador Américo Villarreal Anaya, respectivamente, el sistema educativo continúa consolidándose como la gran base de la transformación del país.

Además, recorrió las instalaciones de cada centro educativo, en donde constató algunas obras y apoyos que han beneficiado a los planteles, ya sea a través del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE) o del Gobierno Municipal, como la construcción de comedores y la rehabilitación de espacios.