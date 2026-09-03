Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con el lema “Demostrando Impacto: Del Desafío al Cambio”, la Secretaría de Salud dio inicio al Mes de Concientización del Cáncer Infantil, en el que se refuerzan las actividades de promoción y difusión para identificar el cáncer en niñas, niños y adolescentes, ya que puede ser curable si se detecta a tiempo.

Por instrucción del titular de la dependencia estatal, Ricardo Gerardo Guerrero Morales, durante el mes de septiembre se llevan a cabo acciones que permitan identificar los síntomas que marcan la diferencia en el pronóstico de este padecimiento, y generar conciencia sobre la importancia de reconocer las posibles señales de la enfermedad, pues el problema es que la mayoría de las veces los síntomas se confunden con enfermedades más comunes.

La jefa del Departamento de Salud Integral del Niño, María de Jesús López López, señaló que entre los principales síntomas de cáncer infantil destaca la presencia de moretones sin causa aparente; crecimiento irregular del abdomen; bolitas en el cuello, axilas o la entrepierna; dolor de cabeza persistente que empeora con el tiempo y no cede con medicamentos; cambios de conducta, pérdida de peso, fiebre o irritabilidad, sudoración nocturna, pérdida del apetito, dolor de huesos, entre otros.

Ante cualquier síntoma deben acudir a la unidad de salud más cercana.

En Tamaulipas tenemos una tasa baja de casos de cáncer infantil, sin embargo, estamos hablando de niñas, niños y adolescentes tamaulipecos que preocupan y ocupan al gobierno de Américo Villarreal Anaya, por ello, es importante enfatizar en los factores protectores de este padecimiento que coadyuvan a reducir el riesgo, tales como:

-Promover la lactancia materna.

-Preferir alimentos orgánicos.

-Evitar el consumo excesivo de carne roja, alimentos fritos o ahumados, para evitar diversos tipos de cáncer, como el de colon.

-Realizar ejercicio mínimo 30 minutos al día, 5 veces a la semana.

-Implementar espacios de protección solar en escuelas y el uso de protector solar diario, para evitar el cáncer de piel.

-Promover el bienestar emocional.

-Evitar consumo de sustancias nocivas como tabaco, alcohol y drogas, para evitar diferentes tipos de cáncer, como el de pulmón.

-Vacunar contra el virus del papiloma humano (VPH) en niñas, niños y adolescentes a partir de los 11 años de edad, ya que protege contra los serotipos carcinogénicos de VPH.

-Vacunar contra la hepatitis B en ambos sexos, a partir de los 12 años, para prevenir el cáncer de hígado.

-Usar métodos de barrera como condones externos e internos para evitar la infección por virus del papiloma humano (VPH).

Durante este periodo, se intensifica el tamizaje en todas las unidades de salud mediante la aplicación de la “cédula de detección de signos y síntomas de sospecha de cáncer”, asimismo, se fomenta en madres, padres o tutores de los menores de 18 años la importancia de acudir dos veces al año a revisiones médicas y fomentar estilos de vida saludables.