Por Agencias

Monterrey, Nuevo León.- El fiscal general de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que vehículos de alta gama fueron asegurados en un domicilio ubicado en el municipio de San Pedro Garza García, cuyo valor asciende a entre 85 y 90 millones de pesos.

Asimismo, precisó que el cateo se originó tras una denuncia anónima que alertaba sobre la presencia de hombres armados en la colonia San Jerónimo, en el mencionado municipio.

“El total de los vehículos que se aseguran es de 17 con un costo aproximado de 85 a 90 millones de pesos. Lo que tenemos como actos previos es que diversos vehículos están a nombre de varias personas morales, las cuales se están investigando”, precisó Flores Saldívar.

El fiscal dio a conocer que, tras la orden de cateo, se logró obtener más pistas para encontrar otra ubicación, en donde ya comenzó otro acto de investigación.

El 8 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre el decomiso de autos de alta gama, relojes, joyería y un arma de fuego en un domicilio ubicado sobre la avenida Roberto Garza Sada, en la colonia Valle de San Ángel, dentro de un departamento con el número 1A, en San Pedro Garza García.

Hasta el momento, las autoridades precisaron que continúan las investigaciones correspondientes, por lo que aún no dan a conocer si hay sospechosos o detenidos. (Vianney Carrera/La Jornada).