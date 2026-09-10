Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El comisionado nacional del Partido del Trabajo, Arcenio Ortega Lozano, aseguró que no existe ningún quebranto en la relación con Morena y el Partido Verde, aunque dejó claro que el PT mantiene su independencia.

“Somos aliados, tenemos espíritu aliancista, pero empleados no somos”, subrayó.

Explicó que las dirigencias de los tres partidos sostienen reuniones semanales para definir posiciones y que ya se han resuelto cinco precandidaturas en diputaciones, aunque aún faltan dos estados por definir. Reconoció que los tiempos legales han generado presión en Morena, pero insistió en que cada partido sigue su propio proceso conforme a sus estatutos.

Sobre las acusaciones de que Morena busca controlar las próximas coordinaciones estatales, Ortega llamó a la reflexión: “Es una cuestión de querer ejercer un poder que no tienen. Deben reflexionar al respecto”.

El dirigente reiteró que el PT defiende las alianzas como estrategia política, pero sin renunciar a su ideología y principios.

“Creemos que es importante ir aliados, pero no somos empleados de nadie”, enfatizó.

En el caso de Tamaulipas, Arcenio Ortega señaló que mantiene coordinación tanto con el Partido Verde como con Morena, aunque reconoció que los tiempos electorales han retrasado definiciones.

“La convocatoria se pensaba sacar en junio, luego en septiembre, pero se ha ido posponiendo porque no son los tiempos jurídicos para hacer precampaña”, explicó.

Advirtió que las prisas pueden generar riesgos legales, como lo ocurrido en Tabasco con la impugnación contra Andy López Beltrán por presunta campaña adelantada. “Ese riesgo existe en todos los estados si no se respetan los tiempos”.

El comisionado insistió en que el PT seguirá trabajando en unidad con sus aliados, pero defendiendo su autonomía. “No hay contradicción alguna, estamos en coordinación permanente, pero cada partido tiene su forma de conducirse”, concluyó.