Por Redacción

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tras el cierre de las plataformas municipales y del Sistema Estatal para la Afluencia Turística del Estado, la Secretaría de Turismo de Tamaulipas dio a conocer las cifras finales en materia de visitantes y derrama económica del amplio abanico de destinos turísticos con que cuenta el estado.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó también que la derrama económica generada en el mismo periodo vacacional superó los 4 mil 693 millones de pesos.

En este sentido, dijo que la percepción de seguridad del estado, el reforzamiento de la seguridad con Estaciones Seguras, inversión en infraestructura turística y de conectividad, entre otras estrategias más, implementadas por el gobernador Américo Villarreal Anaya se traducen en más visitantes, más derrama, inversión y desarrollo comunitario en pro de la población.

El nuevo récord histórico de visitas supera en 20.34 por ciento a los 4.1 millones de visitantes registrados en el mismo periodo de 2025, al lograr en este periodo vacacional de 2026 más de cinco millones de visitantes, esto es 5 millones 46 mil visitantes.

Mientras que los cinco destinos más visitados de la entidad fueron: Ciudad Madero con 1 millón 951 mil 137; el puerto de Tampico en segundo lugar con 961 mil 870; en tercer sitio estuvo Soto la Marina con 301 mil 646, mientras que el puerto de Altamira con 197 mil 529 y Nuevo Laredo con 141 mil 910.

Finalmente comentó que el Sistema Estatal para la Afluencia Turística se integra con la información que generan los mismos destinos turísticos, por lo que hay datos preliminares hasta el cierre que se dan los números finales.