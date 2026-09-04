Por Blanca Esthela Hernández D.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Tamaulipas continúa avanzando como estado líder en simplificación y digitalización, sumándose a los esfuerzos nacionales para construir un gobierno más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía, lo cual se puso de manifiesto durante la presentación del Plan Nacional de Implementación del Modelo Nacional de Homologación.

En el evento celebrado en el Salón Independencia de Palacio de Gobierno, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México reconoció los avances de Tamaulipas a través en esta materia, impulsando una transformación que se traduzca en trámites más sencillos, servicios más ágiles y un Gobierno más cercano a las personas.

Se contó con la participación de Jessica Pantaleón Becerril, directora de Vinculación y Coordinación Zona Norte, y Patricia Stefano García, jefa de Oficina de la Coordinación Nacional de Transformación Digital.

Durante el encuentro se abordaron la estrategia de implementación, los modelos y plataformas, así como los mecanismos de seguimiento y monitoreo.

Además, iniciaron las mesas estratégicas y regionales de trabajo, con la participación de secretarios, titulares de área, equipos de trabajo y Enlaces de Simplificación y Digitalización.

También tomaron parte, secretarios, titulares de área, equipos de trabajo y Enlaces de Simplificación y Digitalización del Gobierno del Estado, quienes serán parte fundamental de la implementación de estas acciones en Tamaulipas.