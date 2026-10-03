Por Agencias

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promete más pagos a los votantes justo antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre; esta vez, anunció que dará 90 dólares a más de 20 millones de adultos mayores para ayudarles a pagar las primas de Medicare.

El anuncio, que Trump hizo a última hora de ayer viernes en redes sociales, llega después de que dijera el mes pasado que cerca de 1 millón de personas recibirían cheques de reembolso de 500 dólares para las primas de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio. También prometió durante la campaña enviar 5 mil dólares a cada adulto estadounidense si los republicanos mantienen el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de mitad de mandato.

Esa promesa -que requeriría la aprobación del Congreso- probablemente costaría más de 1 billón de dólares, lo que aumentaría el déficit y agravaría la inflación.

Las encuestas muestran que los estadunidenses culpan cada vez más a Trump por el alto costo de la gasolina y los comestibles, y que solo el 17% aprueba su manejo de la inflación. El mandatario ha intentado restar importancia a las preocupaciones sobre la asequibilidad, al afirmar que la economía está en auge.

La Casa Blanca indicó que los pagos de 90 dólares para los adultos mayores saldrán del Fondo de Mejora de Medicare, establecido por el Congreso en 2008 como financiamiento flexible para mejorar las operaciones del programa y los pagos a los proveedores de atención médica.

Los afiliados a la Parte B de Medicare pueden esperar recibir un pago único en octubre, ya sea mediante depósito directo o por cheque, señaló la Casa Blanca. Los costos mensuales totales del programa, que cubre gastos como consultas médicas, servicios de ambulancia y pruebas de laboratorio, comienzan alrededor de 200 dólares y varían según los ingresos. (La Jornada/Ap/Afp).