Por Agencias

Oviedo.- España mantiene su marcha triunfal en la Liga de Naciones tras imponerse 3-1 a la República Checa para llegar a tres victorias consecutivas en el torneo europeo y continuar como líder en solitario de su sector.

El joven Lamine Yamal abrió el marcador (6′), Rodri Hernández hizo el 2-0 (35′) y Mikel Merino cerró la cuenta (89′), mientras que Jiri Slama recortó distancias (69′) para los checos, en un partido en el que España hizo muchas rotaciones.

La victoria mantiene a la Roja como líder destacado del grupo A3 de la Liga de Naciones con nueve puntos, tres más que Inglaterra, que este sábado goleó 7-0 a Croacia.

Los balcánicos ocupan la tercera plaza del grupo con tres puntos, mientras los checos, que acabaron este sábado con diez por la expulsión de Ladislav Krejci (85′), cierran la llave con tres derrotas.

Tras las victorias sobre Inglaterra y Croacia, el técnico de España, Luis de la Fuente, aprovechó este partido contra el equipo más débil de la llave para hacer hasta nueve cambios.

«Muchos cambios y el equipo sigue rindiendo al máximo nivel», dijo Rodri tras el partido a Televisión Española.

Uno de los dos intocables fue una vez más Lamine Yamal, que fue homenajeado junto a sus compañeros campeones del mundo antes del inicio del encuentro. El extremo del Barcelona, con cuya suplencia se había especulado, volvió a ser uno de los referentes del ataque español.

El balón apenas había empezado a rodar cuando Dani Olmo dejó el balón a su compañero para que Yamal, en su típica jugada, entrara desde la derecha y soltara un tiro cruzado imparable a la escuadra de la portería checa (6′).

Lamine Yamal no faltó a su cita con el gol tras haber marcado también contra ingleses y croatas con lo que anotó su cuarto tanto en estos tres encuentros internacionales.

El extremo de la Roja se retiró al descanso sustituido por Víctor Muñoz. España dominó la mayor parte del tiempo a la República Checa, que intentó frenar a su rival con una presión adelantada que la Roja superaba con bastante facilidad.

Los checos apenas inquietaron la portería defendida por David Raya hasta que llegó el gol. España amplió su cuenta cuando Rodri cazó un balón prácticamente en el punto de penal para hacer el 2-0 (35′).

El capitán de la Roja marcó así su quinto gol con la selección española, en la que es el referente al que todos miran para la dirección del juego.

España dejó ya encarrilado el partido antes de llegar al descanso abriendo la vía a De la Fuente para dar minutos a algunos de los jugadores menos habituales.

A los cambios en la Roja tras el descanso se unió una cierta relajación por la ventaja en el marcador lo que llevó a ciertas imprecisiones que permitieron a los checos crecer en el último tramo del encuentro.

Los visitantes sorprendieron en un rápido contragolpe que remató Slama con un tiro cruzado desde la izquierda para hacer el 2-1 (69′).

«El equipo ha ido creciendo durante el partido. Todos han dado el máximo y hay que estar orgullosos», dijo el seleccionador de la República Checa, el español, Santi Denia, a Televisión Española.

El tanto disparó algunos nervios en España que rozó el desastre en el saque de una falta lateral que tras un remate se le escapó a Raya y Ryan Naderi empujó a gol, pero el tanto fue anulado por una falta previa sobre Robin Le Normand (78′).

España no acababa de estar cómoda en los últimos minutos, pero la expulsión de Ladislav Krejci por doble amonestación (85′) calmó el ímpetu de la República Checa. Sobre la campana, Mikel Merino hizo el 3-1 (89′), que cerró la victoria local. (Afp).