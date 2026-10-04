Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario de Recursos Hidráulicos, Raúl Quiroga Álvarez, reconoció que aunque se han logrado avances en materia de tratamiento de aguas residuales aún existen pendientes importantes a dos años de concluir la actual administración estatal.

Explicó que uno de los proyectos emblemáticos se desarrolla en la zona sur de Tamaulipas, donde mediante un convenio con industriales se comprometieron a realizar el 100% del tratamiento de aguas residuales en Tampico, Madero y Altamira, lo que beneficiará al 24% de la población.

En la zona norte, destacó la rehabilitación de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales (PITAR) de Nuevo Laredo, con una inversión conjunta de 81.2 millones de dólares en coordinación con el gobierno estatal, municipal, la CONAGUA, la CILA y el NADBANK. El proyecto registra un avance del 90% y permitirá tratar hasta 1,350 litros por segundo, además de reforzar la planta norponiente con capacidad de 350 litros por segundo.

Quiroga Álvarez señaló que también se trabaja en proyectos para Matamoros y Reynosa, donde el vertimiento de aguas residuales al canal Anzaldúas genera problemas de contaminación. En Reynosa se busca descolgar al Río Bravo del canal y abastecerlo directamente del cauce, con el fin de eliminar un foco de infección.

Sobre el balance de la administración, indicó que se ha logrado rescatar alrededor del 35% del rezago en saneamiento, además de coordinar esfuerzos con más de 150 plantas de tratamiento industriales, lo que coloca a Tamaulipas en segundo lugar nacional en tratamiento de aguas residuales industriales, según datos de la CONAGUA.

«Si bien es cierto que llevamos un paso muy fuerte, siempre hay algo que falta, porque el saneamiento exige miles de millones de pesos», puntualizó.