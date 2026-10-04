Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Campaña Anual Intensa, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía cuya credencial de elector vence este año, para que acuda a los módulos de atención y realice la actualización correspondiente, con el fin de garantizar su derecho al voto en las elecciones de 2027.

Ernesto Chávez Garza, vocal del Registro Federal de Electores (RFE) de la Junta Distrital, informó que actualmente existen 18 mil 403 micas próximas a caducar, de las cuales 13 mil 636 pertenecen a habitantes de la capital tamaulipeca. El resto se distribuye en los municipios del Distrito Federal 05: Tula con mil 373; Güémez 791; Jaumave 706; Casas 634; Hidalgo 513; Bustamante 306; Miquihuana 185; y Palmillas con 80 credenciales.

El funcionario recordó que mantener vigente esta identificación es indispensable para permanecer en el Padrón Electoral y la Lista Nominal, además de ser el documento oficial más utilizado en trámites gubernamentales y bancarios.

Detalló que el proceso de producción se encuentra normalizado, con un tiempo de entrega máximo de nueve días naturales tras concluir la solicitud. Asimismo, exhortó a los jóvenes que cumplirán la mayoría de edad a más tardar el 6 de junio de 2027, a tramitar por primera vez su credencial y estar en condiciones de participar en la elección concurrente.

“El INE también mantiene abierta la inscripción anticipada para jóvenes de 17 años que alcancen la mayoría de edad antes del 6 de junio de 2027, de modo que puedan obtener su credencial y votar por primera vez”, puntualizó.

El plazo para realizar este trámite, así como inscripciones, cambios de domicilio, correcciones de datos y demás movimientos al padrón electoral, vence el 25 de enero de 2027