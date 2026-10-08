Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El alcalde panista Alberto Enrique Alanís Villarreal afirmó que el municipio de Valle Hermoso se encuentra preparado para cumplir con el pago de aguinaldos y demás compromisos de fin de año, gracias a una administración ordenada y a la separación anticipada de recursos desde los primeros meses del ejercicio fiscal.

“Desde enero, febrero y marzo nosotros separamos los aguinaldos con la recaudación del predial, por eso no tenemos problemas. La ley marca 15 días, pero en Valle Hermoso damos un mes completo a todos los trabajadores».

El edil detalló que la nómina municipal asciende a 6.5 millones de pesos mensuales, con alrededor de 600 trabajadores, por lo que se requiere una planeación cuidadosa para garantizar el cumplimiento.

“Siempre tenemos un colchón administrativo para enfrentar meses de menor recaudación o participaciones”.

Subrayó que no ha sido necesario solicitar adelantos de participaciones federales o estatales, pues la disciplina financiera ha permitido mantener estabilidad en las cuentas públicas.

“Nosotros con lo que dejamos de ahorro estamos preparados para esos meses; nos hemos administrado bien y no ha sido necesario pedir adelanto de participaciones, hasta este momento no”.

Respecto a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre el manejo de recursos en municipios, particularmente los del Ramo 28, reconoció que Valle Hermoso ha tenido señalamientos técnicos en expedientes, pero no por irregularidades en el manejo de dinero.

“En pesos y centavos estamos completamente bien; las observaciones son por detalles administrativos como documentos o fotografías”, aclaró.

El alcalde, quien cumple su segundo periodo consecutivo y tercero en total, aseguró que las finanzas municipales podrían pasar cualquier revisión. “Somos un municipio de Acción Nacional, pero trabajamos con honestidad y transparencia, con buena relación institucional con el gobernador Américo Villarreal, independientemente de partidos”, puntualizó.