Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todavía no se publica la convocatoria y el pronóstico es que en Tamaulipas habrá muchos “heridos” y chantajes con la amenaza de abandonar el partido, para conseguir premios de “consolación”.

La campana no ha sonado y los contendientes tienen meses arriba del ring haciendo rounds de sombra.

Nos referimos a la designación de los coordinadores municipales de defensa de la 4T, cuya convocatoria no pocos esperaban entre el 6 y 7 de octubre, o bien para el lunes, luego que el domingo se reúna el Consejo Político Nacional con carácter extraordinario.

Hay mucha presión y gente que ya tiene maletas listas y un pie en el estribo de otros partidos para dar el chaquetazo, el golpe de la traición.

El mismo Morena abrió el camino a los chantajes y premios de consolación, al entregar a Andrea Chávez, la precandidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez, luego que se inconformó por perder la coordinación estatal en Chihuahua. Le sacó provecho a sus escándalos.

Otra debilidad que con seguridad aprovecharán los tamaulipecos, es “doblarse” ante la inconformidad de Tatiana Clouthier, en Nuevo León, al integrar un grupo y alejarse de la coordinadora Clara Luz Flores.

Puede haber en Tamaulipas 50 registros por las diputaciones federales pero la verdadera batalla se dará por las coordinaciones municipales. Es ahí donde están los presupuestos a libre disposición y, a la ciudadanía, le interesa más quien lo represente en el ayuntamiento que en los distritos federales o locales.

Aspirantes sobran, muchos que no tienen nada que perder. No son disciplinados porque su formación no viene de Morena sino de otros partidos como PAN y PRI.

El pronóstico es que, con un solo ganador municipal, habrá muchos lesionados. Algunos alegarán encuestas amañadas, imposiciones, dados cargados y decisiones tomadas desde los escritorios, y amenazarán con irse con el clásico “si no soy, me voy”.

Las enseñanzas de Chihuahua y Nuevo León no fueron buena conseja.

No puede haber premios de consolación para todos. Los distritos electorales federales son 8, 22 los de mayoría local y en la lista plurinominal entrarían seis o siete, según le vaya a Morena en las urnas.

Los ánimos están caldeados. Por un lado presionan los auténticos guindas, inconformes porque las posiciones se entregan a arribistas, a los que llegaron cuando el partido ya estaba en el poder, que no hicieron cola y encontraron la mesa servida. No estuvieron en las derrotas.

No está confirmado si el partido analizará el tema de las convocatorias locales en la reunión sabatina. Lo que sí han programado es formalizar las alianzas con PT y Verde, lo cual podría definir los distritos federales, entre ellos los de Tamaulipas.

Pendientes del final, luego que Morena dé a conocer sus encuestas. Si comienza operación cicatriz con premios, no le alcanzará para dejar satisfechos a cientos.

Más les vale que dejen ir a aquellos que ya tienen sus maletas arriba de otro tren.

Para la tarde de este miércoles (edición vespertina) era esperada la publicación en el DOF de la reforma que prohíbe la doble nacionalidad para los candidatos a Presidente, Gobernadores y jefe de Gobierno de la Cdmx.

Al entrar en vigor en 2028, cuando hay elecciones para Gobernador en esta tierra, nos dimos a la tarea de buscar quién de los aspirantes tiene doble nacionalidad, “gringa” y mexica, pero la lista es muy corta.

Fuera del alcalde de Reynosa (eventual aspirante), Carlos Peña Ortiz, quien habría nacido el 29 diciembre 1993 en Edinburg, condado de Hidalgo, Tx, ellas y ellos dejaron obligo en territorio nacional.

Del ex Francisco García Cabeza de Vaca, decir que ya no podrá volver a ser Gobernador. Para Presidente de México está muy verde, a años luz de distancia.

José Ramón Gómez, Rodolfo González Valderrama, más los que se acumulen, no tienen doble ciudadanía.

Lo interesante es que, una vez que el Congreso local legisle sobre el tema, incluya que no pueden tener nacionalidad extranjera los diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores, como dijo el coordinador parlamentario, Humberto Prieto Herrera. Ahí sí hay mucha tela de donde cortar ¿no cree usted?.

La UAT sigue cosechando éxitos. Un grupo de alumnos obtuvo el primer lugar nacional en el XIX Maratón Nacional de Conocimientos Anfeca 2026, consolidando el liderazgo institucional de la máxima de estudios en el mapa educativo del país.

Los muchachos son de la Unidad Reynosa Rodhe, y alcanzaron la cifra más alta del pódium en el área de Informática Administrativa, durante el certamen organizado por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración.

Hablando de la Universidad, el sábado 10 es la cabalgata que festejará el 69 aniversario de la Facultad de Medicina Veterinaria, la cual partirá de sus instalaciones a las 10:00 horas y encabezará el Rector Dámaso Anaya.

El INE publicó la convocatoria para buscar las diputaciones federales por la vía independiente. El límite para presentar solicitud es el 13 de diciembre de 2026. En Tamaulipas nadie ha ganado una, pero han participado. Abundaremos.