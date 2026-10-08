Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La diputada de Morena Blanca Aurelia Anzaldúa Nájera vio positivo que la elección en la Sección 30 del SNTE se haya aplazado hasta después del proceso electoral de 2027, considerando que realizar ambos procesos de manera simultánea podría generar polarización y ser aprovechado de forma negativa.

«Es congruente que no tengamos dos procesos abiertos al mismo tiempo, porque se nos puede polarizar y habrá quienes lo aprovechen, no para bien, sino todo lo contrario», expresó la presidenta de la Comisión de Cultura en el Congreso del Estado.

La presidenta de la Comisión de Cultura en el Congreso del Estado recordó que durante la pandemia de COVID-19 hubo secretarios sindicales que extendieron su periodo más allá de los tres años, llegando incluso a cuatro o cinco, lo que demuestra que existen antecedentes de ajustes en los tiempos sindicales.

Blanca Anzaldúa explicó que el orden de renovación de las secciones sindicales se realiza de manera alfabética, por lo que Tamaulipas, al ser la Sección 30, deberá esperar su turno conforme a ese criterio.

Sobre la fecha tentativa, indicó que podría ser hacia finales de 2027 o principios del año siguiente, pero subrayó que dependerá de la emisión de las convocatorias oficiales.

“No me gusta decir tal fecha porque eso depende de los términos de la convocatoria”, aclaró.

La diputada llamó a quienes aman al sindicato y buscan trabajar por el bienestar de los agremiados a mantenerse atentos a los tiempos y registrarse cuando se abra el proceso.

“Lo que toca ahora es esperar los tiempos y respetar las convocatorias”, indicó.

El Consejo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) aprobó aplazar la renovación de las directivas y comités seccionales en el país hasta después de los procesos electorales de 2027, decisión que ha causado polémica con voces a favor y otras en contra.