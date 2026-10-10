Por Redacción

Ciudad de México.- Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación relacionados con el funcionamiento de máquinas tragamonedas sin licencia, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Marina), Guardia Nacional (GN), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ejecutaron cinco órdenes de cateo y ocho verificaciones administrativas en las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa.

Como resultado de trabajos de investigación, se identificaron establecimientos en los que operaban máquinas de juego sin los permisos correspondientes. Con base en los datos de prueba recabados, se solicitaron y obtuvieron de un juez las órdenes de cateo, las cuales fueron ejecutadas bajo la conducción del Ministerio Público Federal, con sede en la Ciudad de México.

Para cumplimentar los mandamientos judiciales, se desplegó un operativo simultáneo, en apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza y pleno respeto a los derechos humanos.

En las dos primeras intervenciones, realizadas en establecimientos ubicados en la calle López, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, se aseguraron 24 unidades de procesamiento central (CPU), 22 monitores, dos dispositivos de grabación de videovigilancia, máquinas para extraer peluches tipo garra y 20 máquinas tragamonedas tipo pinball.

En otro establecimiento de la misma calle, los elementos aseguraron 17 máquinas tipo pinball, 10 equipos de cómputo con sus respectivos monitores y CPU, ocho máquinas pequeñas para extraer peluches, cinco máquinas tragamonedas y dos máquinas adicionales para extraer peluches.

De manera simultánea, en la alcaldía Iztapalapa, se intervino un inmueble ubicado en la calle Santa María la Purísima, colonia San José Aculco, donde se aseguraron 26 equipos con juegos integrados, 13 muebles de escritorio, siete máquinas tipo pinball, cuatro máquinas barredoras, dos pantallas y dinero en efectivo.

En otra intervención, realizada en un establecimiento localizado en la calle Cosmógrafos, en la misma colonia, se aseguraron 20 CPU y nueve máquinas tragamonedas.

Adicionalmente, con apoyo de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, se realizaron ocho acciones de verificación en inmuebles ubicados en Arcos de Belén, Glorieta de los Insurgentes, Plaza San Rafael, Corregidora, General Anaya San Cosme, Rosario, Manzanares, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante estas inspecciones se solicitó la documentación que acreditara la legal procedencia de las máquinas tragamonedas. Al no presentarse dicha documentación, fueron aseguradas 103 máquinas.

En total, durante la ejecución de las cinco órdenes de cateo se aseguraron 163 máquinas tragamonedas, mientras que en las acciones de verificación administrativa se aseguraron otras 103, para un total de 266 máquinas. Además, se aseguraron equipos de cómputo, monitores, dispositivos de videovigilancia, máquinas para extraer peluches, mobiliario y dinero en efectivo.

Los objetos y equipos asegurados fueron trasladados a instalaciones de resguardo, donde permanecerán mientras continúan las investigaciones y los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes.

Con estas acciones que forman parte de la coordinación Metropolitana, las autoridades de la Ciudad de México y del Gobierno de México fortalecen el trabajo interinstitucional para combatir actividades ilícitas, impedir la operación de establecimientos irregulares, contribuir a la seguridad y reducir factores de riesgo frente al delito en las juventudes del país. (Por Redacción).